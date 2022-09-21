男友極致AA「1元不放過」　討債式逼秒匯款！妹子忍4年提分手

▲男友在生活開銷上AA超極致。（圖／翻攝自DCARD）



記者崔子柔／綜合報導

不少情侶採取AA制避免讓其中一方負擔太大，但算得太精難免會影響感情。一名女子就表示，她交往4年多的男友在吃飯時連多付一塊錢都會計較，這次陪她回家見爸媽，竟要她平分買伴手禮的錢，而且要求馬上付款，讓她受不了提分手。

原PO在Dcard發文表示，他們剛交往時都才剛出社會，所以有先說好吃飯AA制，但男友是連一塊錢都會計較，她則因為男友收入稍微低一點，都會把錢湊整數給他，後來兩人同居，生活用品開銷上男友也會算得一毛不差。

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▲原PO發文。（圖／翻攝自DCARD）



原PO提到，有次男友去買貓飼料，原價860元但有會員折扣85元，不過男友向她要430元，原PO提問，不是應該算折扣後的價格對分嗎？男友卻回說，「因為我加會員所有才有折扣==我還沒跟你算加會員的錢」，讓原PO感受不太好，但心想男友認真存錢是想為兩人未來規劃，就沒有追究。

▲貓飼料事件。（圖／翻攝自DCARD）



原PO指出，她上週約了她爸媽一起吃飯，路上提議要男友帶點伴手禮，覺得初次見面空手過去不太好，男友則不情願地答應，事後卻向她索取一半的錢，原PO傻眼問「為什麼要給你錢」，男友則說「是你要求要買的，又不是我」，而且要求原PO立刻轉帳，「你上次就忘記欸，隔三天才給我，現在就轉」、「手機按兩下會很難？」

▲伴手禮事件。（圖／翻攝自DCARD）



原PO便立刻將款項轉給男友，但經過這次事件才讓她理解到，「願意為你花錢的男人不一定愛你，但不願意為你花錢的一定不愛你」，也向男友提出分手。網友則留言表示，「我完全可以接受AA，但這男的根本是小肚雞腸，有夠小氣又自私」、「你們看起來完全不像情侶，反而像銀行在討債」、「真虧你能忍到現在」、「他真是把AA制發揮的淋漓盡致」。