視訊醫療成主力！健保署「APEC數位健康照護與創新研討會」明登場

▲健保署「2022年APEC數位健康照護與創新研討會」，健保署長李伯璋說明。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部健保署舉辦的「APEC數位健康照護與創新研討會」明日登場，會議將以「資訊驅動創新」為核心概念，討論四大主題，疫情期間廣為國人利用的視訊診療也在列。健保署長李伯璋表示，視訊診療將可用於複診、慢性病與癌症病患。醫事司今年修訂的「通訊診察治療辦法」草案，也將串接健保支付系統，讓遠距醫療與居家醫療相互配合。明日會議展開後，也有望將健康資訊及智慧醫療系統的防疫經驗與國際分享。

「亞太經濟合作會議」(簡稱APEC)，是亞太地區最為重要的多邊官方經濟合作論壇之一，中央健康保險署在疫情期間向APEC申請計畫並獲得七萬五千美元資金補助辦理「APEC數位健康照護與創新研討會」，將於2022年9月21至22日假張榮發基金會國際會議中心1101廳隆重登場。

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李伯璋今（20）日受訪時表示，本次會議以「資訊驅動創新」為核心概念，共討論四個主題：「健康照護的數位轉型與創新」、「後疫情時代的新健康政策及其挑戰」、「遠距醫療與醫院的未來」，以及「人工智慧在健康照護上的實踐」。

會議將邀請來自美、馬、泰、澳、菲、日、韓的國際專家與國內產官學代表扮演主持或講員角色，除此之外，亦有加拿大、墨西哥、馬來西亞、秘魯、印尼等經濟體衛生部負責數位健康及遠距醫療的官員將線上或實體參加會議。

明日會議中，視訊診療唯一大討論重點，李伯璋說，在人口老化與疫情衝擊之下，運用智慧手機、健康資訊科技及穿戴式設備等，進行遠距、行動及個人化等數位健康照護，已是全球發展趨勢。

健保署102年起陸續導入各項雲端服務與數位科技，建置健保雲端醫療查詢系統、健康存摺，近期更逐步開放健保資料庫及健保人工智慧醫療影像應用服務，導引更多以健保大數據應用為基礎之數位照護服務和工具一一出現。適逢近年全球COVID-19疫情侵襲，我國運用健康資訊及智慧醫療系統，成為成功防疫經驗之最佳實例，值得與國際分享。

「這場會議具體反映健康照護智慧化的多元面向，以及結合官方與民間資源的『公私部門夥伴關係』。」李伯璋強調，明後兩天會議中，除了分享我國成功數位健康照護經驗外，將台灣「數位能力」與「健康照護」二個強項相加相乘，正是開拓我國國際合作的重大利基。這次會議的成果，也將是我國出席11月席APEC年會時，爭取更多能見度與區域合作機會的有利憑藉。