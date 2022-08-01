高雄鼠窩仍有餘孽霸屋！肥滋滋對峙趕不走　環保局擴大消毒繼攻

▲高雄鼠窩清除後，今日重返現場周邊進行消毒作業。（圖／高雄市環保局提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄三民克武路一間民宅屋主因長期不打掃，又經常把垃圾、雜物帶回家堆積，造成老鼠及蟑螂孳生，嚴重影響周遭環境。高雄市環保局自上周二起連續5天努力奮戰，終於上周六完成清潔工作，清出超過30噸垃圾。今（1）日清潔隊員重返現場及周邊進行噴藥大消毒，但屋內仍有不少肥鼠持續霸佔屋子，預估鼠患要消滅仍還要一段時間。

▲▼高雄鼠窩清除後，周邊進行消毒作業。（圖／高雄市環保局提供）

據悉，58歲湯姓屋主長期不打掃，並往家中堆積大量垃圾及雜物，讓該透天厝10年來逐漸淪為「恐怖鼠窩」，內部老鼠及蟑螂橫行，令附近鄰居不堪其擾。

環保局在消除鼠窩之後，今日出動17名清潔隊員重返現場持續進行消毒作業，不過一進屋內仍發現還有不少隻肥鼠趕不走，目前除了持續噴藥之外，也會在現場投放滅鼠藥。

▲高雄鼠窩清除後，周邊進行消毒作業。（圖／高雄市環保局提供）

除此之外，由於鼠窩大清潔過後，導致有蟑螂、老鼠奔逃到社區之中，環保局也針對鼠窩周邊1000公尺範圍，持續以環境用藥噴藥消毒，希望可以終結社區長年以來的噩夢。

▲高雄環保局30日完成「鼠窩」清除作業，總共清出超過30噸垃圾。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

事實上，清潔隊員回顧在掃除的過程中，除了看見許多肥大的老鼠四處逃竄，看到人也不怕，甚至瞪大眼睛和清潔人員對視，更可怕的是蟑螂雨，清潔人員走動時不時要面對隨時落下的蟑螂，一個不小心就掉進衣服裡。

環保局表示，經眾人5天努力奮戰，動員逾200人次清潔隊員，終於在30日晚上8時許完成清潔工作，總共清出31.58噸垃圾、2.63噸資源回收物，還有廢棄車輛3部、冰箱及大型魚缸等大型廢棄物。

環保局31日指出，屋主環境髒亂的部分，先後已開出了14張罰單，這次強制髒亂清除，費用依法會由區公所向屋主求償，經統計14張罰單金額為4萬4700元、清潔費為68萬2745元，吊車費用則為1萬8000元，共計74萬5445元。