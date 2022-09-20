流感2年未流行「疫情蠢蠢欲動」　莊人祥：10／1疫苗開打快接種

記者嚴云岑／台北報導

台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民醫師示警今年可能是「流感大年」，流行率將落在15~20%，最多可能有400萬人染疫。指揮中心發言人莊人祥表示，過去兩年都沒有重症個案，今年檢疫天數減少，流感的確蠢蠢欲動。流感公費疫苗10月1日將分兩階段施打，呼籲符合資格的對象盡快接種，另外，戴口罩、勤洗手，也是保護自己的方式。

根據疾管署統計，9月第三週就監測到89例流感陽性，A型80例、B型9例。黃立民提到，由於台灣流感通常在11月出現，若流感提前報到，強烈暗示今年流感幅度不小，澳洲已有前車之鑑，今年4月至7月中下旬確診數已超過5年平均值。英國、美國南部、瑞士等疫情監測報告也顯示，季節性感染呼吸道融合病毒病例激增。

對此，指揮中心發言人莊人祥表示，台灣屬於亞熱帶國家，在無新冠之前一年四季都在流行，2021年起因為戴口罩加上14天檢疫，就沒有主要流感重症，今年檢疫改為3+4，檢疫天數變少，也讓流感蠢蠢欲動，不過目前看到9月的80幾例個案通報，與新冠爆發之前相比「相對少」。

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「今年邊境開放，可能會有一波流感流行。」莊人祥表示。面對外界建議可以發放流感試劑讓民眾在家篩檢？莊人祥回應，食藥署並未核准流感家用快篩試劑，且流感快篩敏感度只有60~70%，目前疾管署已經開放醫師在流感季時無論流感快篩陽性與否都可開立克流感，民眾若有疑慮，也可以症狀出現時先在家做新冠快篩，驗出陰性再到診所評估。



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