國一離奇事故！大貨車爆胎「海量潤滑油噴出」　對向3車滑撞成一團

▲國道1號南向254.1公里處，發生大貨車爆胎失控撞擊內側護欄後停於內側車道，所載運桶裝潤滑油，於撞擊後掉落至中央分隔帶內及北向車道破裂漏油，及3小客車追撞。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

國道1號南向254.1公里處，20日上午6時5分發生大貨車爆胎失控撞擊內側護欄後停於內側車道，所載運桶裝潤滑油，於撞擊後掉落至中央分隔帶內及北向車道破裂漏油，1部小客車因而追撞前方2部自小客車，幸無人員傷亡，4車駕駛均無酒駕，目前肇事原因及相關責任正由國道警察第四大隊警方調查處理中。

國道警察第四大隊警方指出，1部營業大貨車於9月20日上午6時5分許行駛國道1號南向254.1公里處，因左前輪胎爆胎導致車輛失控撞擊內側護欄後停於內側車道，車輛所載運桶裝潤滑油於撞擊後掉落至中央分隔帶內及北向車道（占用中、內車道及外側路肩），北向行駛於中線車道及內側車道之2部自小客車見狀減速行駛，惟後方一部行駛於內側車道之自小客車，因未注意車前狀態，同時撞擊前方2部自小客車而肇事，現場幸無人員受傷，各車駕駛均無飲酒情形。目前肇事原因、相關責任及路況排除，正由警方調查處理中。

因營業大貨車所載運之桶裝潤滑油有破裂洩漏之情事，路面油漬目前由高公局南區養護工程分局新營工務段清掃中，國道警察第四大隊呼籲用路人，平時應注意車輛機件保養，避免於行車途中發生類似事件，以維護自身及他人的行車安全。