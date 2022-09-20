918強震狂搖！登山客疑晃到站不穩失足　墜崖受困2天獲救

▲苗栗縣泰安山區18日登山客失蹤，昨深夜發現時有骨折現象，20日清晨由直升機吊掛送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵、陳韻如／苗栗報導

一名陳姓男子18日獨自攀登泰安鳥嘴山，卻因此失聯，家屬焦急報案。警消人員隨即派員登山搜索，並於19日晚間11時40分許發現蹤影，並於今（20）日由空勤直升機吊掛送醫。據家屬表示，陳男第一次攀登鳥嘴山，有可能是路徑不熟而迷路，再加上18日下午花蓮發生大地震，家屬不排除登山客傷勢是因為地震所造成。

消防局9月18日接獲家屬報案，稱陳男18日獨自攀登泰安鳥嘴山，但中午後就失聯，家屬除了報案也po臉書登山社團請求協尋。據悉，陳男為屏東人，17日晚上先到達泰安警光山莊睡車上，計畫18日一早出發攀登鳥嘴山，當天往返，沒想到中午就失聯，家屬報案後18日下午近山搜索，並沒有找到人。

消防局19日持續派出4組14名搜救人員上山搜尋，並2度利用無人機搜尋，於22時30分發現傷者，23時40分接觸傷者，傷者有意識、有呼吸、知道自己名字，搜救人員給予保暖、固定、糧食及飲水並進行檢傷，發現傷患右眼熊貓眼、右腳脛骨骨折、右小腿骨折、左手臂擦傷、右眉尾骨5公分撕裂傷，於20日上午6時申請直升機吊掛。

陳男送醫後有顱內出血情形，目前仍無法講述山難原因。據家屬表示，他是第一次攀登鳥嘴山，有可能是路徑不熟而迷路，而18日下午花蓮發生大地震，家屬不排除登山客傷勢是因為地震所造成。