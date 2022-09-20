他吃壽喜燒用公筷被當怪咖　遭嫌龜毛：是朋友不需要這樣

▲朋友約吃壽喜燒，他想用公筷卻被嫌難搞。（資料圖／記者黃士原攝）



記者崔子柔／綜合報導

在疫情流行期間，不少人和親友聚餐時會使用公筷，避免染疫風險。一名網友則在和朋友提出此要求時，被嫌龜毛、難搞，到最後甚至因此沒有約成飯局，讓他疑惑，「是教養環境不同還是這真的是我的問題？」

原PO昨（19）日在臉書社團「匿名2公社」發文表示，他從小即便是跟家人吃飯，都會使用公筷母匙，這樣不但有禮貌也較衛生，能避免有人感冒傳染給其他人，但他發現大家除了吃喜宴時會有服務生幫忙分裝，其他時候不會主動這麼做。

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原PO提到，前陣子朋友約他吃壽喜燒，他事先提到自己習慣使用公筷，但所有朋友就瞬間變臉、把他當怪咖，「他們覺得是朋友不需要這樣」，但原PO認為現在還有疫情，更需要注重這方面，結果最後友人認為他太龜毛難搞，整個局沒有約成，「有沒有人也覺得現今社會對於共同吃飯的親友，要求使用公筷的人會被認為是不友善的？」

▲網友發文。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）



多數網友則認為原PO的做法是正確的，紛紛留言表示，「就算跟家人，我們也是拿自己的筷子夾一次菜，要夾第二次就會用筷子尾端來夾」、「公筷母匙不是日常嗎」、「我就不喜歡用自己的筷子夾菜翻找的那種」、「家人我覺得不必要，外人就要了」、「別人跟她們不一樣就叫有潔癖？！」、「我也不喜歡這樣大家喇一起」。