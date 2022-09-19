　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

黃立民示警：今年為流感大年　「免疫負債」恐有400萬人染疫

記者嚴云岑／台北報導

新冠疫情將於近期達到高峰，台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民醫師示警，在疫情趨緩若搭配邊境開放，過去兩年造成的「免疫負債」將反撲，造成流感疫情捲土重來。黃立民提到，今年可能是「流感大年」，流行率將落在15~20%。未打疫苗者同時得到新冠與流感，重症率將多出30%，呼籲18至65歲的高風險族群，可施打四價流感疫苗，提升保護力。

▲▼ 東洋捐贈1000劑細胞疫苗給中華奧會 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民醫師。（圖／記者嚴云岑攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據疾管署統計，9月第三週就監測到89例流感陽性，A型80例、B型9例。黃立民提到，由於台灣流感通常在11月出現，若流感提前報到，強烈暗示今年流感幅度不小，流行率可能從過往的10%提升到15~20%，將有300~400萬人受流感之苦，澳洲已有前車之鑑，今年4月至7月中下旬確診數已超過5年平均值。英國、美國南部、瑞士等疫情監測報告也顯示，季節性感染呼吸道融合病毒病例激增。

▲▼ 東洋捐贈1000劑細胞疫苗給中華奧會 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲台灣東洋19日宣布中華奧會合作挺選手防疫，宣布捐贈1000劑細胞流感疫苗給體育界。

流感主要分為A、B型兩大類，A行主流為H1N1與H3N2，後者突變快，病程也比較嚴重，重症與死亡率也會增加。黃立民提到，今年監測數據看來，今年可能為A型流感大年，但還無法斷定是H1N1與H3N2，英國疫苗接種與免疫聯合委員會（JCVI）已建議，若要降低H3N2的發病率與死亡率，建議打細胞流感疫苗。

美國重症感染醫學會期刊刊登研究對於細胞疫苗保護力也有研究，針對在2017年到2018年間，9萬2187名接種細胞流感疫苗和126萬1675名接種雞胚培養流感疫苗的民眾，進行疫苗保護效果的差異比對，結果發現細胞流感疫苗預防類流感疾病的保護力，比雞胚流感疫苗高出36.2%。

台灣東洋19日宣布中華奧會合作挺選手防疫，宣布捐贈1000劑細胞流感疫苗給體育界，期以精準防護力照顧選手健康。今年在射箭世界盃表現亮眼的「湯包」湯智鈞以及有「台灣蝶王」封號的王冠閎也獲邀出席合作記者會。

▲▼ 東洋捐贈1000劑細胞疫苗給中華奧會 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲「湯包」湯智鈞以及有「台灣蝶王」封號的王冠閎出席合作記者會。（圖／記者嚴云岑攝）

湯智鈞表示，平常除了會多吃蔬果強化自我免疫力外，每年也會打疫苗預防流感，避免影響比賽成績。10月將前往歐美參加國際泳聯短道賽事的王冠閎則說，一離開泳道上岸就會披上毛巾避免著涼，平常也有做到勤洗手、戴口罩以及打疫苗等方式來預防流感。

中央流行疫情指揮中心指揮官今（19）日下午在防疫記者會上，也坦言「今年流感疫情可能比去年嚴重一點」，由於新冠與流感症狀重疊性非常高，但現在快篩試劑普及，民眾若懷疑有症狀，可以先快篩，若陰性再去醫院做流感檢測。指揮中心發言人莊人祥也表示，新冠疫苗可與其他的疫苗同時接種，但須打在不同手臂，以利觀察不良反應，民眾可自己與醫師預約接種。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「3D剪裁」PLAYBOY平口褲超優惠！包覆性、舒適度都滿分

ET快訊
參加女王國葬「只能擠巴士」　多國元首怒了！土耳其總統拒出席
被電梯夾住「突升7樓」　年輕女老師腰斬身亡
快訊／泳渡日月潭後身體不適　72歲馬英九確診
「陶朱隱園」隔震墊曝光！比照核電廠規格　2500年大震保證不
哈利當不上攝政王！　英王查爾斯被爆將「整理門戶」剔除這3人資

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「台大經濟vs.成大資工」該怎麼選？網揭關鍵：薪水跟人脈

求小女友原諒！他當街「激動啪啪啪」擁吻和好了　路人全嚇壞

花東學校地震受損嚴重　教育部緊急核定500萬元重建經費

安啦！水庫供水設施震後無恙　北水局：供水均維持正常

黃立民示警：今年為流感大年　「免疫負債」恐有400萬人染疫

目擊「維冠」慘況！6.8強震讓他「無法控制發抖」：哭泣聲不斷

學者示警嘉南大震潛勢高　氣象局：已列重點觀察「發生恐致巨災」

地牛又翻身！台東長濱規模4.1地震　最大震度3級

南投+560！次世代莫德納周日開打　居隔者遇地震逃生可免罰

不敢關門了　「主震真的沒了嗎？」一票怕爆：再上去會出大事

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

鐵線打開腳鐐！趁就醫越獄　陳坤和穿病人服偷車脫逃

地震來襲！孫抱住阿嬤26秒　成「人肉防護罩」暖喊：別怕

王心凌挑戰不被認出：叫我楊丞琳！　嗆汪東城「年紀大還偶包重」XD

騎士停逆向道等紅燈！　大車差點擦邊仍0反應

花蓮高寮大橋斷裂整個塌陷　東里站雨棚掉落壓到自強號

「台大經濟vs.成大資工」該怎麼選？網揭關鍵：薪水跟人脈

求小女友原諒！他當街「激動啪啪啪」擁吻和好了　路人全嚇壞

花東學校地震受損嚴重　教育部緊急核定500萬元重建經費

安啦！水庫供水設施震後無恙　北水局：供水均維持正常

黃立民示警：今年為流感大年　「免疫負債」恐有400萬人染疫

目擊「維冠」慘況！6.8強震讓他「無法控制發抖」：哭泣聲不斷

學者示警嘉南大震潛勢高　氣象局：已列重點觀察「發生恐致巨災」

地牛又翻身！台東長濱規模4.1地震　最大震度3級

南投+560！次世代莫德納周日開打　居隔者遇地震逃生可免罰

不敢關門了　「主震真的沒了嗎？」一票怕爆：再上去會出大事

豪豬甩毛！瞬間「暗器」瘋狂噴射…網笑：誰的牙籤掉滿地？

白癡公主砸3000萬「買房送媽媽」！開箱56坪新家…質感內裝曝光

北市動物園馬來貘「跨國配對」　屁股抹「發情蠟筆」追蹤恩愛痕跡

人生有多少限制是自己給的？踏出微不足道的第一步，發現凡事皆有可能

台東地震餘震不斷　屏東縣政府對縣內1165座橋樑加強檢測

強震前台東天空驚現「不明光點」！　他拍下這幕喊：飛行姿態很特別

「妙麗」半透明蕾絲裙輪廓全看光！轉身秀大片美背＋回眸電翻

超夢幻組合！　周湯豪攜手「3超大咖歌手」破天荒合作

起家雞聲量最高！網友熱議「5大連鎖韓式炸雞店」　口味最愛起司

參加女王國葬「只能擠巴士」　多國元首怒了！土耳其總統拒出席

超胸妹推北台灣10處絕美海景　網友歪樓：沒空欣賞風景啦！

生活熱門新聞

高山強震「恐怖山鳴」她遭甩飛尖叫

學者預測下個強震可能在這地方

近期還有大地震？學者、關聖帝君都預言這區

台東6.8強震　101阻尼器搖1分鐘

餘震突然停了！氣象局坦言：怪怪的

台北101狂搖瘋傳　官方罕見澄清

玉里超商倒塌要拆　屋主臉色沉重

2天震了145次！鄭明典曬「五芒星」震央位置變化

快訊／東部地震　全台有感搖晃

倒塌超商前「1暖心照」　千人感動：天佑台灣

2次都主震　前局長解答：台灣沉不了的

地震活躍期！「主震後出現」僅5%

6女台南遇震　同步爬行Call男友

專家：台灣進入強烈地震高風險期

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

高山強震「恐怖山鳴」她遭甩飛尖叫

先開門是錯！消防署地震避難8大SOP

學者預測下個強震可能在這地方

近期還有大地震？學者、關聖帝君都預言這區

台東6.8強震　101阻尼器搖1分鐘

600人困六十石山「比想像嚴重」！最新獲救畫面曝

中央開災害應變會　台東交觀處長怒

餘震突然停了！氣象局坦言：怪怪的

星巴克9／19起「全品項買一送一」

「2023請假攻略」來了！請4爽休16天

台北101狂搖瘋傳　官方罕見澄清

比東區好逛！台北1商圈年輕人激推

李芷婷求「放過我」凌晨連發黑白文！

IU坦承「耳朵出問題」已1年：我無法控制

玉里超商倒塌要拆　屋主臉色沉重

更多

最夯影音

更多
住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半
IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面