黃立民示警：今年為流感大年　「免疫負債」恐有400萬人染疫

記者嚴云岑／台北報導

新冠疫情將於近期達到高峰，台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民醫師示警，在疫情趨緩若搭配邊境開放，過去兩年造成的「免疫負債」將反撲，造成流感疫情捲土重來。黃立民提到，今年可能是「流感大年」，流行率將落在15~20%。未打疫苗者同時得到新冠與流感，重症率將多出30%，呼籲18至65歲的高風險族群，可施打四價流感疫苗，提升保護力。

▲台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民醫師。（圖／記者嚴云岑攝，下同）

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根據疾管署統計，9月第三週就監測到89例流感陽性，A型80例、B型9例。黃立民提到，由於台灣流感通常在11月出現，若流感提前報到，強烈暗示今年流感幅度不小，流行率可能從過往的10%提升到15~20%，將有300~400萬人受流感之苦，澳洲已有前車之鑑，今年4月至7月中下旬確診數已超過5年平均值。英國、美國南部、瑞士等疫情監測報告也顯示，季節性感染呼吸道融合病毒病例激增。

▲台灣東洋19日宣布中華奧會合作挺選手防疫，宣布捐贈1000劑細胞流感疫苗給體育界。



流感主要分為A、B型兩大類，A行主流為H1N1與H3N2，後者突變快，病程也比較嚴重，重症與死亡率也會增加。黃立民提到，今年監測數據看來，今年可能為A型流感大年，但還無法斷定是H1N1與H3N2，英國疫苗接種與免疫聯合委員會（JCVI）已建議，若要降低H3N2的發病率與死亡率，建議打細胞流感疫苗。

美國重症感染醫學會期刊刊登研究對於細胞疫苗保護力也有研究，針對在2017年到2018年間，9萬2187名接種細胞流感疫苗和126萬1675名接種雞胚培養流感疫苗的民眾，進行疫苗保護效果的差異比對，結果發現細胞流感疫苗預防類流感疾病的保護力，比雞胚流感疫苗高出36.2%。

台灣東洋19日宣布中華奧會合作挺選手防疫，宣布捐贈1000劑細胞流感疫苗給體育界，期以精準防護力照顧選手健康。今年在射箭世界盃表現亮眼的「湯包」湯智鈞以及有「台灣蝶王」封號的王冠閎也獲邀出席合作記者會。

▲「湯包」湯智鈞以及有「台灣蝶王」封號的王冠閎出席合作記者會。（圖／記者嚴云岑攝）

湯智鈞表示，平常除了會多吃蔬果強化自我免疫力外，每年也會打疫苗預防流感，避免影響比賽成績。10月將前往歐美參加國際泳聯短道賽事的王冠閎則說，一離開泳道上岸就會披上毛巾避免著涼，平常也有做到勤洗手、戴口罩以及打疫苗等方式來預防流感。

中央流行疫情指揮中心指揮官今（19）日下午在防疫記者會上，也坦言「今年流感疫情可能比去年嚴重一點」，由於新冠與流感症狀重疊性非常高，但現在快篩試劑普及，民眾若懷疑有症狀，可以先快篩，若陰性再去醫院做流感檢測。指揮中心發言人莊人祥也表示，新冠疫苗可與其他的疫苗同時接種，但須打在不同手臂，以利觀察不良反應，民眾可自己與醫師預約接種。