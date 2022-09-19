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大陸 大陸焦點 特派現場

儲備重要戰略資源　陸10年內發現23個億噸油田、28個千億方氣田

▲渤海油田上的中海油公司採油平台。（圖／CFP）

▲大陸中海油公司在渤海油田上的採油平台。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸自然資源部地質勘查管理司司長于海峰今（19）日表示，自2011年找礦突破戰略行動起，形成一批重要礦產資源戰略接續區，在開採消耗持續加大的情況下，主要礦產保有資源量普遍增長，「新發現23個億噸級大油田和28個千億方級大氣田，非油氣礦產新形成32處資源基地。」

▲▼青海油田 。（圖／CFP）

▲位於大陸西部的青海油田 。（圖／CFP）

數據顯示，大陸西部石油新增探明地質儲量佔全國一半以上，產量約佔1／3；西部天然氣新增探明地質儲量和產量均佔全國80%以上；海域油氣產量約佔全國1／4，其中，渤海油田在2021年原油產量超過3000萬噸。

此外，新形成的32處非油氣礦產資源基地，有25處都在大陸西部，80餘座老礦山新增資源量達到大中型規模，近800座生產礦山則是進行不同程度地延長年限。

于海峰表示，基礎地質調查工作程度不斷提高，其中，1：5萬區域地質調查覆蓋率由24.7%提高到45.5%，重要找礦遠景區調查工作已經全面覆蓋，「青藏高原地質理論創新與找礦重大突破、固體礦產勘查區『三位一體』找礦預測理論等科研成果，極大支撐國內的找礦行動。」

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