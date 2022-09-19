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限時2天！超商「最省咖啡優惠」快看　大杯美式只要22元、拿鐵29元

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富大杯美式下殺22元、拿鐵也只要29元。（圖／萊爾富提供）

記者周姈姈／綜合報導

你今天喝咖啡了嗎？超商超狂「美式買49杯送49杯、拿鐵買49杯送40杯」活動進入倒數，而超商宣布再加碼，可搭配單筆消費滿200元折購物金50元，換算下來每杯美式只要22元、拿鐵29元，買越多省越多，趕快把握最後機會。

萊爾富推出Hi café大杯美式咖啡買49杯送49杯、Hi café大杯拿鐵買49杯送40杯，即日起至9月20日前，不限冰熱，換算下來每杯美式只要23元、拿鐵30元，而現在萊爾富要再加碼，單筆消費滿200元，可再使用指定購物金折50元，等於美式直接下殺22元、拿鐵29元。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11推出「8大咖啡飲品」優惠。（圖／7-11提供）

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「CITY秋分7犒賞」優惠，即日起至9月21日止，品項有CITY CAFE蜂蜜拿鐵（冰／熱）任選7杯400元、CITY CAFE風味飲任選7杯325元（限65元系列指定商品，含大杯冰皇家伯爵拿鐵、大杯冰太妃焦糖瑪奇朵、大杯冰焙烤榛果風味拿鐵、大杯冰巧克力可可歐蕾、大杯冰脆酷摩卡咖啡）、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶（冰／熱）7杯300元、CITY TEA現萃茶香鑽水果茶7杯350元。

以上限量優惠品項每會員可限購4組，提供線上、門市支付購買，兌換期限至2022年12月31日止。

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