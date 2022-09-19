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蘭陽媽祖節取消煙火　高空「媽祖聖像」為花東祈福！

▲▼蘭陽媽祖節無人機為花東祈福。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲蘭陽媽祖節無人機為花東祈福。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

918強震，花東傳多起災情，宜蘭縣長林姿妙第一時間致電花蓮縣徐榛蔚縣長及台東縣饒慶鈴縣長表達關心，並指示宜蘭縣政府消防局特搜大隊前往協助救災；18日2022蘭陽媽祖文化節回鑾科儀祭典特別向媽祖祝禱，晚間也取消煙火秀，開場時林姿妙率與會人員祈福，無人機把「媽祖聖像」打在高空上，齊為為花東祈福，台灣祈福。

▲▼蘭陽媽祖節無人機為花東祈福。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

林姿妙表示，強震造成花蓮多起災情，縣政府除了派遣特搜人員與各式機具前往花蓮玉里協助救災，18日2022蘭陽媽祖文化節回鑾科儀祭典向媽祖祝禱，也取消高空煙火演出，開場時率領所有貴賓、一級局處主管及現場民眾雙手合十向媽祖祈求保佑花東 、天佑台灣。

「2022蘭陽媽祖文化節」18日邁向活動第3天，上午自羅東聖安宮及震安宮舉辦祭典科儀後起駕，羅東鎮長吳秋齡率公所團隊在公所前設香案恭迎媽祖，並陪同神轎遶境。上午行經羅東最熱鬧市區奠安宮、勉民堂、震安宮、爐源寺等宮廟，鑽轎底及索取平安符民眾早已大排長龍，所到之處都皆可看到民眾沿途跪拜等待鑽轎底的盛況。林姿妙亦沿途親自發送民眾平安符，願媽祖庇佑眾生、保平安。

上午9時許，遶境隊伍行經冬山冬螺圳橋，由冬山鄉長林峻輔及其團隊接香，陪同媽祖巡護冬山地區。遶境隊伍沿途行經冬山福安宮、鹿安宮及鎮安宮，抵達冬山老街周邊時鞭炮聲四起，許多民眾見媽祖遶境隊伍，紛紛即雙手合十，以虔誠的心朝向媽祖神轎膜拜，並爭相參與換香祈福，期盼換得媽祖保佑。中午停駐冬山天照宮休息用餐並提供鑽轎腳及發放平安符，林姿妙縣長親自發送平安符。

下午遶境隊伍來到蘇澳安永心食館由蘇澳鎮長李明哲及其團隊傳接香火，引導媽祖回鑾南方澳南天宮。在遶境隊伍及沿徒信眾守護下，媽祖及眾神尊順利回到南天宮，進行回鑾大典。

18日晚，原定在南方澳進安宮前第3漁港旁港埠用地舉辦「宜蘭首度無人機高空煙火秀」活動，預計帶來活動最高潮。但18日下午強震陸續傳出災情，林姿妙向花東鄉親表達關心之意，並取消原定的高空煙火秀，僅保留雷射燈光與無人機聯合展演。

林姿妙表示，今（2022）年蘭陽媽祖文化節活動縣內宮廟參與意願提高，民眾沿街設香案、鑽轎腳和索取平安符人潮踴躍，遶境範圍多達10個鄉鎮市、參加宮廟165間、陣頭與車隊隊伍299隊、海陸遶境總里程數224.9公里，參與總人次達10萬餘人等皆為歷年之冠，展現宜蘭鄉親對媽祖信仰的熱枕與虔誠，對眾多參與活動的宮廟與各單位辛勞協助，深表感謝。

今（2022）年媽祖文化節成功結合無人機展演，為宗教盛事添增活潑亮眼的元素，希望能讓宜蘭特色宗教活動更能帶動旅遊與觀光熱潮，活絡宜蘭地方發展，打造媽祖節慶文化活動。

接連兩日發生強震，林姿妙指出，宜蘭縣已經做好準備，花東有任何救災需求，縣府會協助提供即時的援助。未來尚有餘震發生的可能性，她呼籲民眾多注意安全，並多留意縣府發布的訊息。

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