快訊／女下切蘇澳烏岩角跌困石縫　失去心跳直升機吊掛搶救

▲民眾熱心搶救從高處摔落陷石縫中，沒呼吸的婦人。（圖／民眾提供）

記者游芳男／宜蘭報導

一婦人18日上午，在宜蘭蘇澳烏岩角下切距沙灘約100公尺處，不慎高處摔落，陷入石縫中求救，附近民眾見狀全力助婦人脫困後，婦人竟沒呼吸，受困民眾通報情況危急，宜蘭消防局立即引導現場4位民眾施做心肺復甦術，及等待救援人員與直升機的到來。而救援直升機於13時已吊掛成功，將婦人送醫搶救中。

18日10時31分許，宜蘭消防局獲報，蘇澳鎮台9丁線9.8K烏岩角下切距沙灘約100公尺處，有一年約60歲婦人，不慎高處摔落，受困石縫中求救，消防局立即派遣第二大隊、蘇澳、馬賽、羅東、特種分隊救災人車前往搶救。11時7分許，報案人表示，現場民眾已協助婦人脫困，目前婦人意識清楚，頭部擦傷、左小腿撕裂傷無法行走，身體虛弱，需要搬運。

11時35分許，現場民眾電話又通知，婦人目前沒有呼吸了，請盡速救援。消防局立即引導現場4位民眾施做心肺復甦術，等待救助人員與直升機趕到。12時17分許，救援人員接觸OHCA的婦人，並將婦人搬運至空曠處，而救援直升機於13時吊掛成功，將婦人送醫搶救中。

▲▼警消從地形陡峭高處冒險攀繩下切，要到斷崖下的宜蘭烏岩角沙灘，搶救陷石縫中，沒呼吸的婦人。（圖／記者游芳男翻攝，下同）