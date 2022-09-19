6.8強震玉里重災區首夜　當地人憶921惡夢：寧願餵蚊子也不進屋

記者黃翊婷／綜合報導

台東池上18日下午2時44分發生規模6.8強震，導致花蓮玉里一間7-11超商倒塌，當地居民嚇到不敢睡，只好搬出椅子坐在戶外，回想起地震發生當下仍心有餘悸。還有經歷過921大地震的當地人在臉書PO文中提到，1999年921大地震時他人住在雲林斗六，沒想到這次又在花蓮遇上6.8強震，事後真的是寧可坐在戶外餵蚊子，也不想進到屋裡去。

▲玉里居民不敢進到屋內。（圖／記者湯興漢攝，下同）

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花蓮玉里一間7-11超商18日下午因地震倒塌，造成70歲陳姓屋主、63歲鄧姓屋主太太及一對39歲、5歲母女等4人受困，所幸經救難人員搶救，4人在18日下午5時許被順利救出，送醫治療後沒有大礙。陳姓屋主經醫院包紮傷勢後，18日晚間回到倒塌現場，他說，當時他正在3樓看電視，沒想到地震發生後，房屋就突然塌掉了，他也因此被壓住動彈不得。

由於倒塌建築嚴重損毀，政府決定連夜強制拆除，陳姓屋主知情後，表情顯得相當沉重，但也感嘆「樓塌掉了，就是要拆掉啊」。當地部分居民就算天黑了，也寧願搬出椅子坐在戶外，一家人聚在一起，小孩子累了就睡在大人懷裡，不敢回到房屋內休息。

▼▲倒塌的7-11超商已被連夜強制拆除。

還有不少經歷過921大地震的民眾在臉書PO文表示，「下午的大地震，真的是小時候經歷921等級的」、「想起921大地震那年也是在家外面睡了好幾天，都不敢進家裡，就算進了家裡都是很迅速就又出來了」。一名在地人提到，921大地震時他住在雲林斗六，沒想到23年後又在花蓮玉里遇上6.8強震，屋子裡高處的物品都被震落，家中滿地都是碎玻璃，幸好這次的地震時間沒有921長，也沒有劇烈的上下跳動情形，但他在地震過後仍心有餘悸，寧願坐在廊簷下餵蚊子，也不想進到屋子裡去。

▼陳姓屋主回到倒塌的屋子前，無奈看著屋子被拆除。

▼當地居民寧願搬出椅子坐在戶外。