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快訊／6.8強震　台鐵宣布東部幹線「中斷24小時」！改類火車接駁

▲▼無縣市最新消息。

記者曾羿翔／綜合報導

受到花東強震影響，東部幹線「台東=花蓮」路線中斷，台鐵緊急宣布，19日周一將改為「類火車模式」，辦理花蓮到台東間的公路接駁。東部幹線預計19日23:59才會全線恢復正常。

台鐵官網指出，目前花蓮至台東路線不通，已啟動公路客運接駁，比照5/1類火車模式，辦理花蓮至台東間公路接駁，採整點發車，辦理客運站：花蓮、吉安、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里、富里、池上、關山、鹿野、台東等站

針對受地震災害影響，退、換票及改乘相關訊息，台鐵公布以下資訊：

一、對號列車晚點超過120分鐘，可於1年之內憑原票兌換同級同區間乘車壹次。
二、持用非對號列車車票旅客運送遲延120分鐘以上，可於1年之內憑原票兌換同級同區間乘車壹次。
三、持用電子票證旅客運送遲延120分鐘以上當次乘車免扣款；定期票延長使用期限1日。
四、即時起台東、花蓮地區往西部地區旅客可憑已購車票搭乘同級列車，開放旅客以無座票方式搭乘。
五、台東站及以南各站往西部地區旅客可改坐南迴線至高雄站轉乘西線北上同級列車，開放旅客以無座票方式搭乘。
六、滯留東里站14名旅客，於20時由公路客運接駁完成；滯留富里站約500名旅客，於20時30分全部接駁完成。

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