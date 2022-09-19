台東6.8強震「49年來最強」　專家：這兩天恐再出現規模6餘震

▲918強震，花蓮玉里鎮中山路房屋倒塌，搜救人員救出受困民眾。（圖／花蓮縣政府提供）

記者李宜秦、楊惠琪／台北報導

921大地震週年前夕，這兩天強震不斷！昨（18）下午14:44台東池上發生規模6.8地震，而在此17小時前、前晚（17日）21:41台東關山發生規模6.4地震，此次強震是台東縣陸地上「49年以來最強」，也是罕見「先前震、後主震」的案例，氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋說，6.8強震「相當於8顆原子彈的威力」，強震過後，這兩天仍要留意規模6以上的餘震。

中央氣象局地震中心主任陳國昌指出，6.8地震為本次地震序列的主震，17日晚間的6.4地震應為前震，2018年花蓮美侖大地震與本次情況類似，先是出現規模5.8地震，後續又出現6.3、5.9地震，一天內發生90多起地震，其中包括3到4起規模5以上地震，也是先出現前震，再出現主震的情況。

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陳國昌指出，此次地震推測是中央山脈底下斷層所引發，震央位置屬於較為堅硬的地質，長期受到板塊擠壓，但因耐受力較高，不易地震，可能累積百年能量才爆發。他進一步指出，該區域已有幾十年沒發生規模5.5以上地震，50年來也只發生過7次規模5以上地震，其中6次規模低於5.5，等於這幾十年來累積的能量很大，所以才會出現較大地震。

台東東部地震研究中心主任張文彥指出， 接連兩天，規模5以上的強震不斷，中央山脈斷層從鹿野到鳳林已分段破，能量已經分段釋放，預估再出現規模超過6.8的強震不太可能，但餘震強度可能仍會持續一、兩天才慢慢下來，且至少要二週或更長的時間，能量才會釋放完畢。

郭鎧紋也說，通常主震跟餘震的規模會差0.5，最大餘震可能還會來到6.3，因此，這兩天可能還是會出現規模6以上的餘震，尤其住在台東池上、玉里、關山一帶的居民要小心防災，中央山脈近日也會落石不斷，民眾要避免前往。

張文彥指出，此次地震發生時，氣象局一度說「有我們不知道的構造存在」，後來才推測是中央山脈斷層系統引發，過去中央地質調查中心只關注破裂到地表的「活動斷層」，目前全台灣有命名的有36處，中央山脈斷層就不包括在內，凸顯地底下的孕震帶構造調查很重要，未來應密切監控關注。