「3倒楣星座」年底前犯小人！第1名恐做出無法挽回錯事

▲有3個倒楣星座年底前小人來犯，萬事小心。（示意圖／網友茉莉提供）

記者李佳蓉／綜合報導

你今年也被疫情打亂生活與工作步調？眼見2022年已過了2/3，心中盼著新的一年到來能展開新生活，恐怕還有一難關要先過！星座專家艾菲爾老師示警有3個星座「年底前小人來犯」，分別是牡羊座、巨蟹座及雙子座，尤其是愛交朋友的雙子座，可能在未來3個月遇人不淑，做出無法挽回的錯事。

艾菲爾老師在粉專PO文，要3星座提高警覺，年底前犯小人：

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第3名：牡羊座

代表突發狀況、分裂的「天王星」在年底前將在你的玄秘宮逆行，因此要特別小心，若在工作、金錢、愛情上突然跌跤，很可能是身後有小人在暗地作祟。由於天王星逆行的「玄秘宮」代表秘密、隱藏的敵人，這使你很難抓到陷害你的小人身在何處，這種看不見的敵人，最讓你膽顫心驚。

＊想要避開躲在背後小人的牡羊，可以多穿搭黃色服飾，帶給自己正向、陽光又積極的好運氣。

第2名：巨蟹座

年底前占星上的第二大凶星「火星」在你的玄秘宮逆行，讓你感覺做事越來越不順，特別是背後總有小人暗暗埋伏，等著抓你的小辮子，但又礙於對方的身分地位，而不得不繼續忍耐。這種委屈又火大的感覺，讓你在面對親近之人時越來越按耐不住情緒，儘管已努力克制，還是讓有心人看出你的不滿而大作文章。

＊無論碰到任何困境都要注意脾氣，避免說出情緒化字眼，才不會被小人糾錯。盡量減少綠色服飾穿搭，以減少愛與人攀比的個性。

第1名：雙子座

年底前「火星」會在你的命宮逆行將近3個月，原本就愛交朋友的你，小心在這期間遇人不淑，在小人伺機引導下做出各種無法挽回的錯事。剛開始以為對方是朋友，豈料是為了接近你，在你耳邊各種教唆挑撥，不只讓原本信任的親朋好友紛紛離去，更利用你的仗義與衝動而做出錯事。

＊一定要看清誰是值得信任的人、誰是小人，別讓自己的真心被辜負，還傻傻地當借刀殺人的那把刀。可以試著穿白色服飾，讓眼睛明亮、潔白，更看得清楚事實。

▲上榜星座在任何場合，得提防小人陷害。（示意圖／本報資料照）

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