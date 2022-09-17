明3地還有雨　下週二連3天轉涼！低溫下探21度「1區恐驟降10度」

▲明天3地仍有降雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

南瑪都強颱兇猛撲日，雖對台灣沒有直接影響，但外圍水氣加上偏西北風影響，明(9/18)天北部有不定時降雨，東部和東南部中午後到入夜雨勢明顯，類似天氣持續到下週一，下週二(9/20)過後環境風轉變，涼空氣下來，下週二到週四中南部溫差大，低溫下探21度，溫度可差7到10度左右。

明天台灣環境偏西北風，北部將有不定時降雨，但仍可見到陽光，東部、東南部整天有不定時陣雨，中午到入夜雨勢明顯，宜蘭和中南部則要留意午後雷陣雨，清晨中南部地區有零星飄雨，類似天氣持續將到下週一(9/19)。

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中央氣象局預報員趙竑表示，下週二(9/20)環境風轉變，水氣少，降雨侷限午後南部地區和其他山區為主，清晨中南部沿海有零星飄雨；下週三、四(9/21~9/22)偏東北風，基隆北海岸、東半部有零星陣雨，中部山區午後則有零星飄雨；下週五、週六(9/23~9/24)水氣較多，與台灣東方外海低壓帶有關，環境偏東北風，北部和東半部整天有不定時降雨，中南部山區以午後短暫陣雨為主。

▲今明兩天溫暖，下週二起轉涼，低溫可下探21到23度。（圖／氣象局）

至於溫度部分，趙竑分析，明天和週日溫度與今天類似，高溫可到30到33度，明天還要留意台東有局部36度高溫機會；下週二(9/20)過後，將有涼空氣下來，溫度會下降，高溫可差1到2度，清晨有涼意，白天微熱，整體溫差大，低溫將降到21到23度附近，北台灣可差5到6度，中南部白天高溫可到33度，清晨較涼，溫差可差到7到10度左右，下週二(9/20)到下週四(9/22)都屬於溫差大天氣，特別是中南部。

至於下週是否有熱帶低氣壓和颱風的發展，趙竑指出，預期要下週一和下週二比較看得出來，台灣東方外海有大低壓帶，北邊太平洋高壓在退，南邊系統上來，會有消消漲漲，仍有不確定性。