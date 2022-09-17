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台東縣111年語文競賽登場　531名選手以文會友

▲台東縣111年語文競賽登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣111年語文競賽登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

111年全國語文競賽台東縣複賽在17日隆重登場，吸引全縣各校531位好手參加，遴選出的菁英選手將代表台東縣於12月3日、4日至新竹市參加全國語文競賽。

111年參賽語別包含國語、閩南語、客家語、阿美語、卑南語、排灣語、布農語、雅美語等8種語別，競賽項目有演說、朗讀、情境式演說、作文、寫字及字音字形，國語文計324位選手，本土語計207位選手，共計531名選手報名參加，包含國小、國中、高中、教師及社會人士等。

▲台東縣111年語文競賽登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣111年語文競賽登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

為使家長及指導老師能遠端參與，共同陪伴學習並給予後續指導建議，今年本土語競賽會場直播軟硬體設備再升級，相關工作人員培訓OBS系統操作，並將仁愛國小網路頻寬升速至500M、撥補汰換轉播教室單槍投影設備，另也首度在電腦教室建置中控中心，利用區域網路串流競賽教室、休息室影像及聲音，讓家長及指導老師不用出門，也能遠端感受如親臨現場一般的觀看體驗。

教育處表示，每年舉辦語文競賽皆面對不同挑戰，去年考驗防疫應變作為，今年除了防疫措施配合中央政策滾動修正外，也改善轉播設備及技術，另增加本土語讀者劇場選拔。

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