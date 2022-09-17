2022全國有機茶分類分級評鑑出爐　台東3茶農獲獎

▲2022全國有機茶分類分級(TAGs)評鑑出爐，台東3位茶農獲獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由行政院農業委員會茶業改良場、農糧署及瑠公農業產銷基金會共同舉辦「2022第3屆全國有機茶分類分級(TAGs)評鑑活動」結果出爐，台東縣共有3家茶園獲得有機紅茶-小葉種組獎項，分別為「大峰茶園」優選、「御品賞健康莊園」優選、「立品有機茶園」特選及精選。

縣府農業處表示，台東縣卑南鄉美濃高台的御品賞健康莊園，茶園高度約海拔200公尺，8月才參加清香型球形烏龍茶組競賽，與多家高山茶一較高下後獲特選，更是台東首度以低海拔茶獲獎，隨即於9月揭曉的有機紅茶小葉種組競賽再獲優選，御品賞健康莊園興奮地說，以低海拔栽培出不輸高山茶品質，有機栽種方式是關鍵。

為實踐回歸山林遠景，大峰茶園在園主鄭登峰及妻子廖悅辰堅持有機栽培下，在台東縣卑南鄉初鹿村打造與大自然融為一體的茶園，強調重視自然環境的純淨好茶，是大峰茶園的初衷與核心價值。

立品有機茶園於台東縣鹿野鄉堅持有機栽種多年，2020年起即參與第1屆全國有機茶評鑑，年年獲獎且名次不斷提升，從2020年的銅蛙選、2021年的銀蛙選，到2022年的特選及精選，立品茶園持續堅持初心，追求進步。

農業處指出，今年全國參加紅茶茶樣共有102點，來自9個縣市共22個鄉鎮，其中小葉種紅茶組有76個茶樣、大葉種紅茶組為26個，由產官學界評審代表，運用TAGs評分系統，依茶樣外觀、水色、香氣、滋味及口感審查計分，能從全國76個茶樣點，獲得各界評審肯定，脫穎而出真的很不容易。