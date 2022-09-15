她「掏槍搶銀行」還在臉書上直播！結果民眾超力挺　背後原因曝光

▲黎巴嫩女子莎莉持玩具手槍「搶銀行」還在臉書直播。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

黎巴嫩一名女子日前拿著「玩具手槍」衝入一間銀行，揚言要搶「自己的存款」，還在臉書上直播這場搶劫行動。原來受到經濟危機影響，現在黎巴嫩政府限制民眾每個月的提領額度，女子為了要替姐姐支付治療癌症的費用，情急之下才出此下策，現在網路上也一面倒支持女子。

Beirut, Lebanon… Sali Hafiz robs a bank with a toy gun to pay for cancer treatment for her sister. The money belongs to her, but bank accounts are frozen and you can only withdraw $200 per month… she’s become a national hero. RESIST pic.twitter.com/PblmnByh3y — Pelham (@Resist_05) September 14, 2022

根據《每日星報》報導，黎巴嫩女子莎莉（Sali Hafiz）日前拿著一把槍進入當地一間銀行，跳上櫃檯並揮舞著手槍大喊，要求銀行行員交出莎莉「自己帳戶」中的錢，「我沒有硬闖銀行，我沒有殺人放火，我只是來爭取我的權利。」而她的同夥也拿著手機在臉書上直播全程。

▲莎莉為了用自己帳戶中的錢替姐姐支付醫療費才搶銀行。（圖／翻攝自推特）



原來受到經濟危機影響，黎巴嫩政府限制民眾每個月只能提領200至400美元，但莎莉的姐姐患有癌症，急需帳戶中的1.3萬美元來支付醫療費，但莎莉卻無法領出自己帳戶裡的錢，情急之下只能出此下策，在當地「儲戶抗議組織」的幫助下，進行了這次「搶劫行動」。

莎莉說，她曾經向分行經理求救，但沒有得到回應，帳戶裡的錢已被凍結至少3年，自己已經走投無路。當黎巴嫩警方趕到現場時，和她的同夥扭打成一團，最後破窗逃跑，而現場也有許多同情聲援莎莉的民眾，網路上也有許多人轉發文支持。

據了解，目前莎莉尚未被當地警方逮捕，她後來也向媒體表示，當時她手上的槍只是跟姪子借來的玩具手槍。不過，黎巴嫩國家通訊社卻稱，當時莎莉全身上下淋滿汽油，威脅行員交出2萬美元，否則就要自焚，甚至還揚言射殺銀行經理。

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