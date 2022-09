她「掏槍搶銀行」還在臉書上直播！結果民眾超力挺　背後原因曝光

▲黎巴嫩女子莎莉持玩具手槍「搶銀行」還在臉書直播。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

黎巴嫩一名女子日前拿著「玩具手槍」衝入一間銀行,揚言要搶「自己的存款」,還在臉書上直播這場搶劫行動。原來受到經濟危機影響,現在黎巴嫩政府限制民眾每個月的提領額度,女子為了要替姐姐支付治療癌症的費用,情急之下才出此下策,現在網路上也一面倒支持女子。

Beirut, Lebanon… Sali Hafiz robs a bank with a toy gun to pay for cancer treatment for her sister. The money belongs to her, but bank accounts are frozen and you can only withdraw $200 per month… she’s become a national hero. RESIST pic.twitter.com/PblmnByh3y