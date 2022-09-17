玉井警維護山區交安　監警環聯合稽查取締噪音與改裝車

▲市警玉井分局會同麻豆監理站、環保局及交通警察大隊聯手出擊，在轄區楠西段台3線370公里處執行「監警環聯合稽查」，持續針對改裝車輛強力告發或通知召回檢驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

秋高氣爽時節，改裝車輛山區呼嘯而過，吵雜噪音易引發民怨，市警玉井分局於17日會同麻豆監理站、台南市環保局及交通警察大隊聯手出擊，在轄區楠西段臺3線370公里處執行「監警環聯合稽查」，持續針對改裝車輛強力告發或通知召回檢驗。

這次聯合稽查勤務，由市警交通警察大隊大隊長陳宇桓親自帶隊，率領該大隊及玉井分局警力共24名，會同麻豆監理站、市政府環保局等單位，計攔查各式車輛120輛（噪音檢測22輛，其中10輛不合格)，開罰違反道路交通管理處罰條例第16條、第18條改裝車輛12件及第21條、第22條無適格駕照2件，總計14件交通違規。

依噪音管制法規定，經測量後超過機動車輛噪音管制標準，可處車輛所有人或使用人新台幣1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善；屆期仍未完成改善者，按次處罰；車輛若有改裝車燈，排氣管(翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器)、裝設高音喇叭或無照駕駛等違規行為，員警及監理單位將依道路交通管理處罰條例開罰。民眾如發現機動車輛行駛道路有噪音妨害安寧情形，亦可上傳相片或影片至行政院環境保護署噪音車檢舉網站（https：noisecar.epa.gov.tw）檢舉，經查證屬實者將通知該車受檢。

另因應道路交通管理處罰條例部分條文修正，已將「微型電動二輪車」納管，民眾購買微型電動二輪車應選擇經合格審驗標章之車型款式，騎乘時遵守各項交通安全規則，切勿非法改裝致生危害自己與他人之行車安全，玉井分局將持續利用各項勤務加強稽查及宣導。

玉井分局長林獻力表示，山區景色怡人，轄區台3線、台20線及台84線等路段每逢假日皆湧入大量出遊車隊，少數改裝排氣管車輛引起之環境噪音令人反感，影響社區安寧秩序，故玉井分局每月皆會洽請麻豆監理站及台南市環保局，至轄區執行防制車輛改裝之聯合稽查工作，並請警察局交通警察大隊出動警用大型重機車配合攔查取締，敦促車主知法守法，勿任意改裝車輛，以確保山區居民生活安寧及用路人之交通安全。