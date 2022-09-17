婆婆緊黏老公「每晚睡隔壁」　買房搬家還硬跟！人妻崩潰：快受不了

▲婆媳問題讓不少人困擾。（示意圖／CFP視覺中國）

記者朱祖儀／綜合報導

婆媳之間如何相處一直是個難解的問題，不少老公被迫成為夾心餅乾。一名女網友表示，自己快受不了婆婆了，因為對方總是黏著老公不放，就連睡覺也要睡在旁邊，夫妻倆完全沒有私人空間，本來以為搬出去可以獲得解脫，沒想到現在婆婆卻說要搬過去一起住，讓她相當崩潰。

「我快受不了我婆婆了！」原PO在臉書「靠北婆婆2.0」發文表示，婆婆明明就有3個兒子，大家也都住在一起，對方卻唯獨特別黏她老公，就連睡覺時間也不放過，堅持要睡在他們隔壁，講話都聽得一清二楚，夫妻倆根本沒有獨處的時間，且不論去到哪裡，對方也堅持要跟到底。

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▲婆婆每晚都睡在隔壁。（示意圖／記者黃克翔攝）

原PO表示，平時放假的時候，婆婆也堅持一定要煮飯，因為這樣才能把她老公留在家裡吃飯聊天，還總是說自己煮得有多辛苦，不能出去外面吃。她受不了這樣的生活，於是說服老公一起買房搬出去住，且答應每個禮拜會回來幾天陪婆婆。未料婆婆近日竟然要求要搬過去和他們一起住，讓她聽了相當崩潰，不知道該怎麼辦。

不少網友看到PO文後，紛紛表示「老人家應該知道年輕人為什麼要搬出去，何苦緊緊跟來真的不識相做人要有個度；超越了就真的是給自己難堪而已，也讓兒子難為」、「可以請老公直接說明拒絕~不然妳會過得很辛苦」、「坦白說，免得以後失合，保持一種距離美會讓彼此親情加分」、「叫妳老公去拒絕，要不然之後會過的很慘，先前有住一起都沒辦法一起生活了，還要再住一起是頭殼有問題了」。