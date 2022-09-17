普丁首度回應烏克蘭反攻：「不急於」完成軍事行動　看看怎麼結束

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）出訪烏茲別克參加「上海合作組織」峰會。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）出訪烏茲別克，首度回應基輔在烏克蘭東北部的成功反攻表示，俄羅斯「特殊軍事行動」的主要目標並沒有改變，並不急於完成特殊軍事行動，看看最後會怎麼結束。

根據CNN報導，普丁在烏茲別克舉行的「上海合作組織」峰會結束時的記者會上說，主要目標仍然是「解放頓巴斯全境」也就是盧甘斯克和頓內茨克地區，俄羅斯並不著急。

普丁指出，「儘管烏軍試圖反擊，但這項工作仍在繼續，我們在頓巴斯的進攻行動本身並沒有停止，它還在繼續，儘管前進的速度很慢，但它一直在前進，逐漸地，逐漸地，俄軍隊佔領了新的領土」。

普丁說，「基輔當局放棄了所有協議，他們被扔進了抽屜，並宣布他們不會與俄羅斯尋求任何協議，而是會在戰場上尋求勝利」。

普丁強調，「好吧，旗幟在他們手中，他們現在只是試圖透過進行反攻來做到這一點，讓我們看看這會怎麼結束」。

由於烏克蘭在東北部和南部進行反攻，克里姆林宮遭受了巨大的戰略損失。烏克蘭總統澤倫斯基14日表示，烏克蘭已經重新奪回了總計 8,000 平方公里的土地。

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