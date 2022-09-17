莫德納次世代疫苗首抵台！蔡英文：別作為選舉口水戰

▲莫德納BA.1次世代雙價疫苗首批80.4萬劑運抵桃園國際機場。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）



記者崔子柔／綜合報導

莫德納BA.1次世代雙價疫苗首批80.4萬劑，昨（16日）由華航貨機CI5245承運，約晚間10時56分運抵桃園國際機場。總統蔡英文指出，雖接近選舉，但團隊絲毫未鬆懈，為國人健康著想，希望「不要把防疫及疫苗的議題，作為選舉的口水戰」。

蔡英文昨在臉書發文表示，雖然年底有選舉，但執政團隊依然堅守崗位，因應疫情變化調整防疫措施外，也持續積極採購疫苗，只為確保民眾的健康，自全球疫情爆發以來，政府共採購6841萬劑疫苗，加上民間和國際的捐助，台灣將總共有9267萬劑疫苗。

▲蔡英文昨晚發文。（圖／記者李毓康攝）



蔡英文提到，目前政府已先訂購300萬劑次世代疫苗，作第一批80萬劑抵台，其他也將陸續到貨，預計下週起分階段開放施打，台灣前三劑疫苗施打率是世界高接種率國之一，「這是中央和地方、政府和民間，以及全體國人，一起努力、團結防疫的成果」。

蔡英文認為，「選舉是一時的，台灣防疫團隊的專業，以及全體國人的健康，才是真正重要，並應該永久關注的議題」，並提到台灣在國際社會的處境，雖無法加入世界衛生組織，但仍一起努力走過疫情，「這是『善的循環』。也希望不要把防疫及疫苗的議題，作為選舉的口水戰，變成負面選戰的攻擊手段，這樣對於防疫一點幫助也沒有」。

蔡英文再次感謝防疫團隊的投入及貢獻，呼籲他們值得最深的敬意，「不應該變成負面選舉傷害的對象，抹煞了他們這兩年來辛苦的付出。」