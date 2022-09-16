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社會 社會焦點 保障人權

陸企惡意挖角台灣高科技人才　調查局查獲超過40起

▲調查局。（圖／記者林煒傑攝）

▲調查局表示，自2021年專案偵辦以來，至少查獲40起陸企惡意挖角、竊密案件。（圖／記者林煒傑攝）

文／中央社

調查局今天表示，自110年起專案偵辦中國大陸對台灣人才挖角案以來，至少查獲40起陸企迂迴來台惡意挖角、竊密等不法行為案件，未來將持續偵辦，建構完整國家安全網。

法務部調查局表示，針對陸企違法在台挖角高科技人才等案件，已於民國110年成立專案，積極發掘案件線索進而偵辦，並已陸續發動數波同步掃蕩行動，希望藉此揭露他國竊取台灣商業秘密及惡意人才挖角的犯罪行為。

調查局指出，經分析偵辦案例，發現中國大陸企業轉由第三地區投資公司名義，刻意掩飾身分或資金來源，進而在台從事惡意挖角或竊密，顯示中國大陸企業不法行為不僅只是單純經濟競爭，而是危及國家安全的嚴肅議題。

調查局官員說，違法陸企多以台灣IC設計人才為挖角目標，士林地檢署起訴的中國芯原案，即是中國大陸芯原微電子公司先透過香港芯原名義，以僑外資方式來台設立香港芯原台灣分公司，進而招募IC人才。

此外，新竹地檢署起訴的台灣藍海案中，南京藍洋智能科技透過台籍人士在台設立的台灣藍海公司，招募、面試IC設計員工，組成研發團隊，台灣藍海甚至將研發進度及成果回傳至南京藍洋公司的伺服器。

調查局表示，高科技產業為台灣經濟命脈，其中半導體技術更是護持台灣經濟實力的護國神山，調查局將持續偵辦此類案件，以確保台灣高科技產業發展，並建構完整的國家安全網。

 

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