颱風「南瑪都」膨脹中！整坨潮濕雲系還會變更強　週末引雨襲北台

▲南瑪都持續膨脹中，未來強度會更強，不過對台灣影響不大。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

今日各地多雲到晴，中央氣象局表示，明後天的天氣與今日類似，各地山區、東半部有午後雷雨，西半部清晨有陣雨。週六以後受到颱風「南瑪都」環流間接影響，北台灣水氣增加、降雨機率提高，偶爾有局部陣雨，其他地區有午後雷雨。

氣象粉專台灣颱風論壇｜天氣特急貼出「南瑪都」的水氣雲圖，可見南瑪都整坨都是潮濕的「橘紅色」水氣，貼文指出，「西南季風延伸到西北太平洋，讓南瑪都獨享大量水氣能量，目前穩健增強中，未來範圍還會再擴大」。

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▲▼海上兩個颱風包括梅花（上圖左）、南瑪都，後者將使北台灣週末降雨機率提高。（圖／氣象局）

氣象局預報員黃恩鴻表示，明後兩天的天氣與今日類似，各地多雲到晴，午後東半部、各地山區有雷陣雨，明日水氣略多，清晨西半部有零星短暫陣雨。

週六到下週一受到南瑪都環流影響，北台灣降雨機率提高，偶爾有局部陣雨，其他地區多雲到晴，有午後局部雷雨，週日及下週一的清晨環境水氣偏多，中南部有零星陣雨，白天降雨就會緩和。

下週二、三受到偏北到北北東風影響，北部、東半部水氣較多，有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴、有午後雷雨，中南部清晨有零星陣雨。

另外，目前西北太平洋上剩下兩個颱風，包括梅花、南瑪都，而今年第十三號颱風莫柏已減弱為低壓。下週以後在南瑪都所在位置可能會再有其他熱帶系統發展，未來移動路徑還無法確定，須持續觀察。

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