奶瓶1支要8千！他感慨小孩東西貴　網一看笑了「價格＝品牌名」

▲這支奶瓶要8千。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者鄭文晴／綜合報導

養育小孩不但要花費許多心力，更要花上大把金錢，常讓不少爸媽傷透腦筋。就有一名新手爸爸表示，奶瓶一支就要8000元，感嘆現在小孩的東西這麼貴。不少媽媽看到奶瓶照後似乎都懂了，安慰這位新手爸爸「太座安得好，生活沒煩惱」。

這名新手爸爸在臉書社團「爆廢公社二館」貼出家裡小孩的奶瓶照表示，「我老婆剛剛跟我說，這一隻奶瓶要8000」，於是只好默默拿出8000元給她，並無奈感嘆「原來現在小孩的東西這麼貴。」

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▲奶瓶品牌名叫「貝親」，音像台語的8千。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

不少媽媽看完都笑了，「貝親呀！老婆也沒騙你」、「看來以後奶瓶只能用這個請款了」、「打8折耶⋯你老婆買特價品耶⋯好老婆！」、「太座安的好，生活沒煩惱」、「還真的要養過小孩買過幼嬰產品的人才看得懂這梗」、「去年有一個阿公問他媳婦說一個奶嘴為什麼要貝親」、「玻璃的250一支，之前我兒子起碼摔掉20支吧」、「250是奶瓶，內容物7750」、「看來你沒有在帶孩子，8000太便宜你了」、「這是貝親奶瓶不是八千，這位新手爸爸是不是有所誤會。」

怕有些網友不清楚這個哏，有媽媽貼心解釋指出，貝親是奶瓶的品牌名，台語唸起像8千，還笑說這支奶瓶應該不用200元，不過安太座費用是7800元。