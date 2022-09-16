政黨支持度巨變！民進黨陷「空前最低迷」　民眾黨20.9％超車國民黨

▲民調結果顯示，民進黨仍居國內第一大黨，民眾黨第二，國民黨淪為第三。（圖／財團法人台灣民意基金會提供，點圖可放大）



實習記者李密／台北報導

年底九合一選戰倒數71天，財團法人台灣民意基金會今（16）日發佈「台灣人的政黨認同與支持」民調結果，與上月相比，民進黨支持度重挫7.8個百分點，只剩22.4%，但仍居國內第一大黨；民眾黨則超車國民黨，支持度激增7.5個百分點，來到了20.9%；國民黨支持度減少1.1個百分點，為15.4%淪為第三大黨。台灣民意基金會分析，民進黨已經處在2016年蔡英文上台以來，政黨支持度最低的時刻，對九合一大選必然造成重大衝擊。

台灣民意基金會今發佈「政黨認同與支持」民調結果，在「政黨認同」部分，結果顯示「強烈民進黨、溫和民進黨」共計41.2%，「強烈國民黨、溫和國民黨」共計19%，「中性不偏任何政黨」則有34.7%。

台灣民意基金會指出，在20歲以上台灣人中，有四成一是綠營認同者，一成九是藍營認同者，另外有三成五是中性選民。 由此可見，2022九合一選前藍綠基本盤比率應是1:2.17，也就是綠支持者約為藍支持者的2.17 倍。

▲「強烈民進黨、溫和民進黨」共計41.2%，「強烈國民黨、溫和國民黨」共計19%。（圖／財團法人台灣民意基金會提供）



另外，「政黨支持傾向」調查結果顯示，民進黨支持度重挫7.8個百分點，只剩22.4%，但仍居國內第一大黨；民眾黨支持度激增7.5個百分點，彎道超車國民黨，並只落後民進黨1.5個百分點；國民黨支持度則略減1.1個百分點，淪為第三大黨；時代力量、台灣基進支持度分別上升4.3、4.6個百分點，兩黨支持度呈多倍數增長，中性選民則下滑8.4個百分點，縮小到二成六左右。

▲民調結果顯示民進黨支持度重挫，只剩 22.4%。（圖／財團法人台灣民意基金會提供）

台灣民意基金會表示，在民進黨方面，自今年7月起，其民意支持度幾近崩盤，重挫11.8個百分點，現在支持度只剩22.4%，比2018年9 同期支持度（24.7%）還低，創下自2016年7月以來最低紀錄，將對2022 九合一地方選舉造成重大衝擊。

而國民黨今年1到8月政黨平均支持度15.31%，過去兩個月民意支持度幾乎沒有明顯變化。基金會認為，此民意支持度是一個嚴重警訊，國民黨籍候選人為求勝選，很可能將積極轉向尋求中性選民的支持。

另外，民眾黨方面，今年1到8月政黨平均支持度13.55%，如今9月一飛沖天到20.9%，創下歷史新高，讓人對該黨2022年 台北市、桃園市和新竹市等三地選情出現新想像。不過，以民眾黨過往變動急劇的支持度來看，會不會只是曇花一現，仍有待觀察。

民調也顯示，兩小黨支持度表現亮眼，時代力量今年1到8月政黨平均支持度3.19%，長期低迷，如今9月支持度躍升到6.4%，對選舉肯定有激勵作用。台灣基進過去兩個月民意支持度非常低迷，平均1.7%；如今上升到5.9%，對該黨選情也很有幫助。

台灣民意基金會表示，民進黨處在2016年蔡英文上台以來，政黨支持度最低的時刻，支持度陷入空前低迷狀態，原有支持者紛紛轉向支持時代力量和台灣基進，甚至投向台灣民眾黨。

值得注意的是，民調結果也指出，在20-54歲選民中，民眾黨已全面碾壓民進黨，相對民進黨只有在60歲以上選民中擁有絕對優勢，因為許多原先支持民進黨的大量年輕選民集體出走，轉支持時代力量和台灣基進，甚至連民眾黨都受益。民意基金會認為，這是大量選民不滿民進黨與國民黨，開始追尋「有意義第三選擇」的新現象。

本次調查訪問期間是2022年9月12-13二天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1005 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.09個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。