▲「中央卡關中捷藍線」綠營批說謊，盧秀燕怒回擊：中央黑箱作業。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市議會今(14)日進行第3屆第8次定期會市政總質詢，台中捷運藍線議題備受藍綠雙方矚目！綠營市議員認為，市府變更導致延宕審查進度，「捷運藍線中央18個月未審」一說是在說謊。市長盧秀燕今天不滿地說，經歷18個月，交通部未召開過任何一次公開且有外部機制的委員會，批中央機關黑箱作業到這種地步，實在太對不起繳稅給中央的台中市民，「我們一年繳1700億元！」

▲市議員林德宇認為，市府變更導致延宕審查進度，「捷運藍線中央18個月未審」一說是在說謊。（圖／記者游瓊華攝）

市議員林德宇痛批，盧市府上任後用24個月的時間大幅度變更藍線的站點路線及經費，拖到110年3月才把綜合規劃報告送中央，交通部已辦理現勘、初審並請市府修正補充，是市府無法說明清楚為何要變更4個車站、龍井機廠及經費暴增327億元，是市府恣意變更計畫造成延宕，現卻造謠中央卡關，為掩飾市府無能而推卸責任。

盧秀燕則反擊，政府有機制，各種案件會送到公平、公開的平台審查，不讓政府單方面把持，通常審查委員會一定會有外部委員，如同送建照審照一定會有公開公平外部機制的委員。台中捷運藍線案送至中央已過去18個月，中央交通部未召開過公開且有外部機制的委員會，內部機關幕僚單位有意見，把台中的案子修來修去一直打回，甚至有部分議員未替台中發聲，還幫中央卡台中。

盧秀燕也提到，自己以前擔任立委時，跟立委楊瓊瓔、江啟臣共同爭取台中鐵路豐原到大慶全線高架，協助台中市政府儘速爭取中央核定，但現在中央內部機關、幕僚單位一直打回票，捷運藍線歷經18個月未排上審查議程，明顯不合理！