老公吵著要PS5遊戲機！　妻用這台「骨董電玩」秒征服

▲紅白機遊戲冒險島。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者鄭文晴／綜合報導

現在3C產品日新月異，一支小小的手機就可以玩多款遊戲，不過早期相當受歡迎的任天堂紅白機，仍是不少人無可取代的經典回憶。一名人妻透露，老公一直吵著想要PS5，讓她實在受不了直接搬回紅白機給老公玩，沒想到老公玩得相當開心。大批網友表示，經典紅白機才是王道啊，現在遊戲耐玩度不見得比紅白機強。

該名人妻在臉書社團「爆怨公社」分享，老公一直吵著想要一台SONY的PS5，讓她聽到受不了，直接在中秋回娘家時，搬了紅白機回來給老公玩，恕不知老公就此滿足，讓她驕傲地說「還不是乖乖的。」

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貼文一出喚起眾多網友回憶，「紅白機的難度才可怕...」、「高橋名人—冒險島欸，隱藏道具一堆」、「超級瑪利第三代可以玩一整個禮拜」、「我認真覺得這個時期的遊戲不會輸PS5」、「紅白機超好玩的」、「這個好玩耶，好懷念」、「我小時候超愛玩這個，放學都跑去同學家蹭紅白機」、「紅白機經典遊戲反而耐玩。」

▲網友分享的紅白機。（圖／翻攝自爆怨公社）

更有網友表示，回憶殺才是最強的，現在的3A大作只是畫面好，但「遊戲耐玩度不見得比紅白機強。」也有過來人分享，Ps很好玩，但後續花的錢也多，熱度退掉後，就只剩長蜘蛛網的功能。