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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安要為疫苗文件告瀆職　陳時中：要這種立委幹什麼？

記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安頻打疫苗爭議，並要對時任衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中告發瀆職。對此，陳時中16日回應，蔣委員那時候是委員會召集人，對於文件的呈現都能做決議，而那時候衛福部遵照決議來辦理了，過了1年後反而全盤推翻，「那我們要這種立委幹什麼？」

▲▼陳時中觀摩綜合格鬥。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳時中觀摩綜合格鬥。（圖／記者屠惠剛攝）

陳時中16日來到健身中心觀摩綜合格鬥，會前受訪時被問到蔣萬安要提告瀆職，他表示，用嘲諷的方式做政策評論其實不是一個正確做法，請大家不要忘記，蔣委員那時候是召集人，對於文件的呈現、文件的內容，他都可以做出指示或決議，行政部門一定要尊重辦理。

陳時中直言，那時候遵照決議來辦理了，過了1年後反而全盤說「不是啦」、「他不知道啦」、「他沒辦法啦」，那我們要這種立委幹什麼？

至於蔣萬安說下周要提告瀆職？陳時中說，要告人是他的權利，沒有什麼意見，但他要強調，當立委，尤其當一個召委，在立法院殿堂裡面自己做的一個決議，行政單位遵照辦理後，過1年後都不記得了，真的是不應該。

另外，傳出民進黨有4策略要打蔣萬安，包括緋聞、住豪宅、在美經歷以及身世之謎等。對此，陳時中說，他在競總沒有這樣子，「不過，我們對蔣委員最多的批評是覺得他歷練不足、經驗不足、訓練不足」。

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