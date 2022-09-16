洪瑞珍、台灣咖啡、文旦都前往東京！文總TAIWAN PLUS掀起台灣熱

▲文化總會再度前往東京上野公園舉辦「TAIWAN PLUS」生活節，率眾多台灣品牌赴日掀起台灣熱。（圖／文化總會提供，下同）



記者林育綾／東京報導

為促進台日友誼及文化交流，文化總會暌違3年，再度前往東京上野公園舉辦「TAIWAN PLUS 生活節」！除了有多組台灣優秀音樂人演出，也率超過40個台灣品牌前往，包括洪瑞珍、眠豆腐等都是首度參與；還有日人超愛的台灣咖啡、文旦等農產品，預計再度於日本掀起一波台灣熱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲東京蔵前三度合作，9/5起就先辦台灣咖啡活動暖身，在日本受到喜愛。（圖／文化總會）



文化總會自2018年起舉辦「TAIWAN PLUS生活節」，將台灣的文化、美食、景色⋯等直送日本東京，連續2年在當地掀起台灣熱潮，除了活動吸引滿滿人潮之外，也讓大批日本人對台灣產生更大興趣和熱愛。不過受到疫情影響，如今睽違3年再度舉行，以「台灣吉日」為主題，象徵祝福以及台日友誼。

▲3度入圍金曲最佳客語歌手獎的米莎，還有多組台灣音樂人充滿期待前往日本。（圖／文化總會）

TAIWAN PLUS 台灣吉日特別邀請高雄流行音樂中心策劃「台灣自由式」音樂活動，邀請滅火器、吳汶芳、舒米恩、黃玠、吾橋有水、舞思愛、羅文裕、米莎一起赴日演出，展現台灣高度且多元的自由樣貌，並邀請到「雷昇傳藝劇團」，帶來台灣傳統技藝戰鼓與台灣醒獅。

而由「初耳/ hatsumimi」策劃的台灣市集，更是邀請了逾40家品牌進駐，集結了洪瑞珍、郭元益、眠豆腐、圓山大飯店等多家知名品牌，而台北市、高雄市政府、台南市政府觀光局也一同共襄盛舉。

▲▼集結洪瑞珍、眠豆腐等知名台灣品牌前往東京。（圖／文化總會）

除此之外，此次更與誠品生活日本橋合作，開創TAIWAN PLUS第二主場，策劃「TAIWAN PLUS」及新活水「台灣文化，產地直送！」兩大專屬展區，精選當季水果「台灣文旦」至現場陳設，不只台灣文化產地直送，也將原汁原味的台灣滋味送到日本，還安排日本知名生活時尚雜誌《Hanako》編輯部西村由美與新活水總編輯黃麗群對談。

▲歌手黃玠為了此次行程，加強練習日文。

文總指出，因疫情影響大家都許久未出國，此次獲邀參與活動都非常興奮及期待，創作者們各個更是興奮不已，為演出做足準備，包括正在學日文的黃玠，加強練習日文，只為了跟現場的日本朋友互動；吳汶芳也將歌曲改編成日文版，期待讓日本朋友以熟悉的語言欣賞歌曲；首次前往日本演出的吾橋流水，更是在一個月前就換好日幣。

而雙屆客語金曲歌王羅文裕、金曲原住民歌手舒米恩Suming、3度入圍金曲最佳客語歌手獎的米莎、首張專輯即入圍金曲獎最佳原住民語歌手獎的舞思愛，也都對此次日本行充滿期待，有著滿滿的回憶及想念。

其中滅火器樂團更是與日本淵源深厚，過去曾多次前往日本演出，今年7月剛參加完日本規模最大的戶外型搖滾音樂活動「FUJI ROCK FESTIVAL」，再次前往日本也充滿期待。

▲▼在「東京蔵前 Nui. HOSTEL & BAR LOUNGE」舉辦的活動，台灣咖啡受到日本人熱愛。（圖／文化總會）

文總表示，「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」除了在東京上野恩賜公園、第二主場誠品生活日本橋舉行，活動前更是串連各知名品牌，預先為活動加熱。像是於東京日本橋CITAN 搶先登場的「CITAN TAIWAN DAY～始端的台灣日和～」活動，日籍主廚打造台灣專屬的創意料理，使用代表台日友好的台灣龍膽石斑魚入菜，搭配台灣啤酒，此次更是於上野恩賜公園展售當季水果及相關製品，包含文旦、水果乾、頂級咖啡豆，還有由台灣水果製成的果汁及冰品。

而東京蔵前 Nui. HOSTEL & BAR LOUNGE 更是第三度合作，9月5日至15日舉辦「TAIWAN COFFEE CUPS 2022—Taiwan Meets Nui.—」咖啡活動，邀請興波咖啡 Simple Kaffa、Fika Fika Cafe、Mountain Kids Coffee Roaster 山小孩、黑山咖啡 Mountain：b Coffee Roasters、CAFE!N 等5家知名台灣咖啡品牌進駐，連續多天受到日本人熱愛。

▲TAIWAN PLUS第二主場，在誠品生活日本橋舉辦「台灣文化，產地直送」展區。（圖／文化總會）

「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」即將於9月17日～18日於東京上野恩賜公園登場，打造滿滿「台灣味」，預計再次吸引大批人潮。