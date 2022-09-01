街口投信ETF配售不公撈6000萬　胡亦嘉與嫩妻6人起訴

▲胡亦嘉與妻子莊郁琳因街口投信基金配售不公獲利案遭起訴。（資料照／翻攝自IG）

記者劉昌松／台北報導

街口投信前負責人胡亦嘉因涉嫌在配售「期街口布蘭特正2」ETF基金時，讀透與自己相關的少數特定買家，從中獲取不法利益6000多萬元，為了規避金融檢查，還偽造律師見證簽名，台北地檢署1日依《證交法》特別背信等罪嫌，起訴胡亦嘉、妻子莊郁琳、協助夫妻倆處理帳務的詹淑玲，以及前街口投信董事長王律傑、董事陳志睿、地產大亨楊健一的兒子楊立偉等6人。

「期街口布蘭特正2」代號00715L，是一檔與石油相關連的ETF基金，2020年第一批發行後，市價比申購價飆升約30%到超過300%，相當熱門，街口投信同年追加發行第二批，申購者眾，最後卻僅有「個位數」的幸運兒買到，且發行數被「鎖量」，在市場上更搶手。

金管會早就針對配售不公一事，對街口頭信開罰，並停止胡亦嘉董事長職務，胡亦嘉因此和金管會槓上，提起訴願行政訴訟結果敗訴，全案經金管會移送檢調發動2波搜索約談行動，發現胡亦嘉涉主導獨厚特定申購人，違反街口內規，檢察官原本懷疑胡亦嘉等人從中獲利9000多萬元，經調查後排除無關聯性帳戶，不法所得約6000多萬元。