製毒工廠藏身「雲的故鄉」　警扮登山客蒐證...查扣200公斤原料

▲製毒工廠竟藏身在南投武界部落，台中警方佯裝登山客蒐證攻堅，阻止上萬包毒品咖啡包流入市面。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市48歲周姓男子以3萬5千元租金，在「雲的故鄉」南投縣武界部落租下一處鐵皮屋，利用偏僻、人跡罕至的地形製作毒品咖啡包，四周佈滿監視器，一有陌生人靠近，立即棄毒逃逸，台中警方佯裝登山客在附近露營蒐證，辛苦跟蒐2個多月事證明確，立即出動特勤人員攻堅，當場查扣毒品咖啡包原料200多公斤，可製成上萬包，所幸及時破獲，避免流入市面。

台中市刑大5月間獲報，美如人間仙境的南投縣武界部落，有人利用鐵皮屋囤放製毒原料，製作毒品咖啡包，該處極為偏僻，無門牌號碼，周邊遍佈監視器，如有陌生人車靠近，立即就會被犯嫌察覺，警方於是佯裝登山客，著登山鞋、攜帶登山杖、帳篷，跋山涉水潛入山區，在又起霧又下雨，氣溫15度之下搭帳蒐證，待了2天1夜後，蒐齊事證，出動特勤中隊守住所有出口並攻堅破門。

警方在鐵皮屋內逮捕43歲製毒師劉姓男子、出租人46歲林姓男子，查扣第三級毒品原料4-甲基甲基卡西酮溶液200多公斤，以及甲苯160餘桶、鹽酸等其他製毒原料25公斤、製毒器具等，200多公斤的毒品原料一旦完成製毒，可以製成上萬包毒品咖啡包，還好及時阻止流入市面。

警方先是在5月份逮捕林嫌、劉嫌，後續向上溯源，發現背後金主是周嫌，上個月又拘提周嫌等人到案，詢問後連同搬運工人、貨車司機等9人，依毒品罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦，因涉嫌重大，都被法院裁定羈押。