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新北議員嫂子家遭闖空門　慣竊大叔6天連偷263萬！落網全不認

▲▼劉姓慣竊6天犯5件竊盜案，得手263多萬元，落網全否認 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲劉姓慣竊6天犯5件竊盜案，得手263多萬元，落網全否認 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市議員蔡健堂的大嫂日前向警方報案，指稱自家會計事務所遭人闖空門，損失現金64萬，加上外幣、金飾共139多萬元，警方獲報成立專案小組，現場採證時，認為犯嫌手法純熟沒留下證據，鎖定轄區劉姓慣竊，在三重區住處將他逮捕。警方調查，劉嫌還涉及其他4件住宅竊案，總得手約263多萬元，訊後依加重竊盜罪移送偵辦並建請羈押。

警方表示，11日下午3時許，新北市議員蔡健堂的大嫂張姓女子向警方報案，發現經營的會計事務所遭小偷闖空門，清點財損後，光是現金就被偷走64萬多元，加上外幣、黃金首飾，共損失約139多萬元，氣得到派出所報警。

▼警方起獲剩餘贓款 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼劉姓慣竊6天犯5件竊盜案，得手263多萬元，落網全否認 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方獲報成立專案小組，在現場採證時，發現犯嫌心思縝密，完全沒留下任何跡證，懷疑是慣竊所為，於是比對近日轄區竊盜案，從6日至11日共5件住宅竊盜案，共損失高達台幣263多萬元，經調閱監視器影片比對，果然發現全是52歲劉姓慣竊所為，都是徒步勘查地形，得手後轉換交通工具設下斷點。

警方經抽絲剝繭，15日上午在劉男住家將他逮捕，在他身上起獲犯罪戴的鞋帽、側背包，及剩餘贓款2萬7300元，劉男落網後全盤否認犯案，警方對於辯詞不予採信，全案依加重竊盜罪移送新北地檢署偵辦。

▼劉姓慣竊犯案穿著的鞋帽及側背包。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼劉姓慣竊6天犯5件竊盜案，得手263多萬元，落網全否認 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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