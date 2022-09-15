次世代疫苗「2批160萬劑」明起接力抵台　莊人祥曝各縣市分配規劃

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

次世代疫苗要來了！中央流行疫情指揮中心今日證實，除第一批80萬劑明（16）日就會到貨，週日還有第二批抵台，合計共160萬劑，最快下週末開打。發言人莊人祥表示，第一階段以65歲以上長者為主要對象，估計符合資格人數167萬人，疫苗也會分批配送，先以25%計算配送41萬劑，並依照比例配送到各縣市。

行政院今日表示，政府已採購300萬劑的莫德納次世代雙價疫苗，第一批80萬劑明（16）日就會到貨，3天後還會有第二批到，合計共160萬劑，該疫苗對BA.2、BA.5等變異株同樣都有很好的效果。指揮中心規劃第一階段提供65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者等對象優先接種。

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而首兩批160萬劑是否足以提供這些對象接種？莊人祥今日表示，以第一階段主要對象的65歲以上長者進行估算，符合接種間隔可以施打約有167萬人。疫苗首批80萬劑，會先依據167萬人的25%，約41萬劑依照比例分配到各縣市，第二次再配送約33萬劑下去，未來看則施打狀況與到貨情況進行加配，目前也預計300萬劑會在本月底前陸續到貨。

莊人祥也表示，雖然符合資格人數與分配量是以65歲以上長者進行估算，但開打之後是第一階段三類對象一起開打，不會僅限於65歲以上民眾。

另針對BNT採購爭議，莊人祥也再度澄清，指揮中心是基於保護國人健康立場，從2020年開始就積極洽購包括BNT在內的各種疫苗並進行議約程序，相關過程完整揭露，積極洽購，也沒有任何官員阻礙，外界切勿再以訛傳訛。

▲民間採購、捐贈疫苗時間序。（圖／指揮中心提供）