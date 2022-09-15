「冷凍水餃哪家最頂？」名單曝光　內行推爆1家：不沾醬也超讚

▲原PO買冷凍水餃，結果一吃超雷！（示意圖／記者唐詠絮攝）



網搜小組／劉維榛報導

懶得出門外食，煮水餃好吃又方便！不過有網友抱怨，最近買了一款大品牌冷凍水餃，口感超地獄，皮沒彈性、肉餡也沒多汁，因此好奇哪一款水餃最頂？文章曝光後，網友點名4款牌子，像是有林青霞加持的東門興記，其他則是及第、灣仔碼頭與台糖都頗受好評。

一名網友在PTT表示，日前逛賣場買了一款大品牌的冷凍水餃，結果一吃超雷，「超級難吃，皮沒有彈性，肉也沒有汁...果然水餃還是要用人的手包才會好吃啊？」對此，原PO真心求問「有好吃的冷凍水餃嗎？」

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文章曝光後，釣出一票吃貨回應，「中規中矩高CP及第豬肉」、「最近看YT韓國主廚評測是東門興記>及第=標太郎」、「台糖和灣仔碼頭」、「自己的排行：及第>灣仔>台糖>義美，但及第的韭菜很還好，其他口味比較好吃」、「興記，因為林青霞的愛店，有買來吃看看，確實不錯」、「除了東門興記，也推浮憲東北餃」、「朋友家以前都買東門興記，我推她巧之味後，就都買這家了」、「家樂福陶爸爸香菜水餃！意外好吃」、「果貿吳媽家最高，肯定第一」、「阿玉香菜豬肉水餃一生推」、「八方雲集買冷凍生水餃」。

▲網友推薦口袋名單。（圖／翻攝PTT）



不過另一派網友認為，市場小店水餃更優質，「菜市場或是水餃專賣店隨便都完勝」、「有些店家冷凍水餃回家煮真的隨便都大贏」、「以前還不會這樣，後來都跑去菜市場買」、「我吃過一輪冷凍水餃，還是覺得市場一盒20顆60元的好吃」。

綜合大家評比推薦，東門興記還有林青霞巨星加持，而口感部分，有人分享「連醬油都不用沾就很好吃」但價格偏貴；及第與灣仔碼頭評價也很高，口味中規中矩符合大眾喜好，買了不會踩雷。

過去也有網友直呼，台糖頗受青睞，「我覺得台糖是目前市面上最適合做成煎餃的冷凍水餃，那個湯汁跟鮮味完整的被鎖在水餃裡，一言以蔽之，台糖水餃我很推」。