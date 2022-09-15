陸籍漁船侵入馬祖海域！載滿160kg魚獲　4船員逃逸拒檢

▲14日又有大陸漁船違規侵入我國禁止水域捕魚。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、黃資真／馬祖報導

昨（14）日下午海巡隊在北竿三連嶼0.3浬處發現大陸漁船違規侵入我國禁止水域捕魚，海巡署艦隊分署第十海巡隊立刻派員強行攔截欲逃逸的漁船，將4名陸籍船員、漁船押回福澳港，進行後續隔離及留置調查。

海巡署說明，14日下午使用雷情系統於馬祖北竿海域昨日發現有不明陸船越界，隨即通知海巡署艦隊分署第十(馬祖)海巡隊PP-3571及CP-1029艇前往查處，並在北竿三連嶼0.3浬處查獲「無船名」中國大陸籍漁船，違規進入我國禁止水域。

海巡人員立即鳴笛廣播喝令停船，該陸船竟逃逸拒檢，2艘巡防艇隨即以優勢兵力實施緊追、強靠登檢該船，經查船上共有4名大陸籍船員、載有漁獲約160公斤，初步量測4名陸籍船員體溫均正常，PCR檢測皆為陰性，亦未發現牛、豬肉製品，將漁獲全數海拋、陸船扣返南竿福澳港後，後續送往金馬澎分署第一○岸巡隊留置室實施隔離及留置調查。

海巡署表示，針對馬祖海域違規越界陸船，將持續實施強力執法作為，且防疫期間為確保執勤同仁安全，登檢扣留時均要求同仁做好防疫作為，籲請漁民朋友們如在海上作業發現陸船越界時，可撥打海巡署「118」免費專線，海巡署將立即派艇前往處理。