「我鄉下來的」罰單4萬變9百　他爽PO文謝佛心警...真相曝光慘了

記者賴文萱／高雄報導

近日在「靠北違規」、「翻轉大高屏交通違規」等社群網站上，有網友PO文自爆「本來要開超載，我跟他哀說我鄉下來賺錢的，40000元變900元」，最後還稱讚佛心警察。該則PO文引發爭議，開單的高雄警出面澄清，該部混擬土車為超越停止線交通違規，並無超重，本來就只開罰900元，強調對於不實文章嚴重影響形象，會依妨害名譽罪嫌將汪姓駕駛依法送辦。

▲一名駕駛自稱哀求警察「我鄉下來的」，罰單4萬→900元，PO文在網路引起爭議。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對有粉專PO文指「下次遇到警察各位知道該怎做了，哀求一下4萬變900，省下39100元...」，岡山分局表示，壽天派出所員警於14日11點5分左右，見一部混擬土車超越停止線交通違規，因此上前攔查。

▲「我鄉下來的」罰單4萬→900元！他爽PO文謝佛心警察，真相曝光慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

由於該部混擬土車輪胎下陷程度不深，員警研判無超重之虞，故依據道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款未遵守道路交通號誌標誌指示，當場對21歳的駕駛汪姓男子製單告發，開罰900元。

不料，事後汪男竟在網路PO文，自稱「本來要開超載，我跟他哀說我鄉下來賺錢的，40000元變900元」，還曝光舉發單照片、員警姓名、職稱。事件引發爭議後，後續汪男緊急在該篇貼文留言表示，「未遵守交通號誌是事實，但我並未超載，我只是自己誇飾po文想搏眼球，不知道這樣影響到那麼多人，很抱歉。」

▲▼駕駛事後道歉稱是誇飾PO文，但警方將以妨害名譽罪嫌函送橋頭地方檢察署偵辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方強調，此舉嚴重影響本分局嚴正執法的公正形象，依規定通知汪男到案說明後，會以妨害名譽罪嫌函送橋頭地方檢察署偵辦。