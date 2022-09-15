都靠奶爆紅！網揭1關鍵「峮峮完勝林襄」：根本不能比

▲同樣是啦啦隊女神，網友好奇兩人的差異？（圖／翻攝林襄、峮峮粉專）



網搜小組／劉維榛報導

擁有E罩杯的林襄，近日因「身材二度發育」被質疑整形。對此，有女網友直言看得很膩，「一直露一直抄新聞，似乎還是不真？」原PO接著把林襄與峮峮一起做比較，若以靠奶爆紅來說，她認為「峮峮整體來說比林襄好太多了？」文章引發網友認為「二個氣質不能比！」

一名女網友在Dcard以「峮峮跟林襄的差別」為標題表示，峮峮當初也是靠身材走紅，「但是也沒有像林襄這麼誇張，一直露一直抄新聞，結果似乎還是？不真？」

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原PO接著又說，「峮峮則是上任何節目都要炸裂一下，說真的已經是老哏了，看了也蠻膩」，但她認為「峮峮整體來說比林襄好太多了！」

▲林襄因長相、身材「二次發育」引發整形風波。（圖／翻攝林襄 Mizuki粉專）

▲網友認為，峮峮與林襄有氣質差異。（圖／翻攝峮峮-吳函峮粉專）

文章引發討論，「峮峮不會說不想靠奶紅，希望自己胸部小一點等的X話」、「峮峮不是靠奶紅吧 ，她一直沒很露的那種衣服出現，只有拍攝寫真才會那樣穿，而且峮峮看起來是被動性的紅起來欸」、「峮峮沒有言行不一，也沒說不想靠奶，只會謙虛的說謝謝關注！ 形象好多了」、「二個氣質不能比，雖然身材好是先天優勢，但峮峮不會一直靠身材優勢」、「我一直看不懂林的操作，也覺得整個人很不真實；峮峮親和力十足不做作，炸裂也不是自己做的哏，都是主持人們在起鬨的」。

不過也有人反酸，「啦啦隊有哪個不是靠奶紅的？」「炸裂是真的看到很膩」、「人生除了胸部還有很多重要的事情」。

▼網友熱議。（圖／翻攝Dcard）

