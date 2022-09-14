和老公吵架！她怒把狗推下4樓「吐血躺地1小時」　網心碎：多絕望

▲大陸一對夫妻吵架，妻子竟把怒氣發洩在狗身上。（圖／翻攝自荔枝新聞）

圖文／CTWANT

寵物是無辜的！大陸北京近日有一對夫妻，疑似因為吵架，一怒之下把家中的拉布拉多從4樓窗戶推下，狗狗砸到車後受傷，躺了1個多小時，後來被送往醫院，目前還在治療。

根據《荔枝新聞》報導，事情發生在9月11日，北京有一戶居民，夫妻倆因為吵架，竟把怒氣發洩在狗狗身上，女的就把拉布拉多從窗戶給推下樓。鄰居楊先生透露：「第1次推沒推下去，讓男的給攔住，第2次又把狗推下去，狗當時就起不來了。」

▲妻子把狗從4樓窗戶推下去。（圖／翻攝自荔枝新聞）

據了解，狗狗墜落砸到車奄奄一息，躺在地上1個多小時，被砸到的車主聯繫狗主人，「你先不用管車，你先把狗送到醫院去」，主人才騎著機車把狗送醫急救。鄰居認為，狗狗不能再讓這對夫妻養，強制要求簽寵物領養協議，交給他們養。好在，狗狗已經醒來，吃喝拉撒睡沒什麼大問題，只是稍微有點血尿，仍在醫院觀察中。

消息曝光後，引發熱烈討論，網友紛紛留言砲轟：「自己沒有本事，就把脾氣撒到狗身上，無語死了」、「高空拋物入刑了，讓她坐牢」、「狗狗在原地躺了一個多小時得多痛苦多絕望」、「狗也是倒了八輩子霉運了」、「有扔東西的，有摔狗狗的，甚至有摔小孩的，就是幾乎沒有見把自己摔下去的」、「推下去的人有病不要救了，直接火化吧」、「狗主人不做人，連累到狗」。

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