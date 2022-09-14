撞見老婆激戰姐夫！　綠帽夫慘被下藥「綁石頭丟河裡」活活淹死

▲ 朗格納亞基被妻子和情夫害死。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度泰倫迦納邦發生一起駭人事件，一名女子和姐夫日久生情，親熱時被丈夫逮個正著，婚外情因此受阻，加上姐夫和她丈夫之間有土地及金錢糾紛，令這對不倫鴛鴦下定決心除掉女子丈夫，竟在飲料中下藥再花錢買兇，聯手將他淹死河中。

《新印度快報》報導，泰倫迦納邦海德拉巴Raidurgam警方日前以殺夫罪嫌逮捕女子羅吉雅（Roja）和她的情人拉克帕斯（Lakpath），還逮捕另外3名涉案嫌犯。28歲死者朗格納亞基（Dhanvath Ranganayak）是一名計程車司機，生前曾和妻子羅吉雅住在Raidurgam。

根據調查，羅吉雅過去生病期間，擔任房地產經紀人的姐夫拉克帕斯經常送藥並照顧她，因此逐漸萌生愛火。死者有天在親戚家中撞見二人正打得火熱，夫妻就此決裂。而拉克帕斯先前以150萬盧比向死者買下一塊地，死者事後又要求額外支付100萬，令拉克帕斯懷恨在心，加上和羅吉雅的不倫戀受阻，令他們決定動手殺人。

拉克帕斯先是假裝願意支付額外的金額，和另一名房地產經紀人拉奧（Venkat Shiva Naga Malleshwar Rao）一起騙死者喝下摻有安眠藥的飲料，死者15分鐘後就陷入沉睡。他們接著聯手漁業商人辛格（Mann Singh）和巴拉吉（Balaji），乘船約10公里後將死者丟在奎師那河（Krishna River）中，將他全身以漁網包住並綁上石塊，讓他活活淹死。

警方從證據著手追查，循線鎖定5名嫌犯，還發現拉克帕斯為請拉奧、辛格及巴拉吉幫忙行兇，向3人各支付23萬盧比。他們目前都已落網，受到司法單位拘留。