呂秀蓮：《台灣政策法案》萬一全部通過　「的確踩進兩岸紅線」

▲前副總統呂秀蓮。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

美國國會預期在本週審查《台灣政策法案》草案（Taiwan Policy Act of 2022），被外界視為繼《台灣關係法》後，美對台政策重新調整。對此，前副總統呂秀蓮14日受訪時表示，《台灣政策法案》很多規定對台灣來說是遲來正義，可是兩岸風平浪靜時，就應該要還給台灣應有的正義，現在兩岸風雲緊張時，萬一一口氣全部通過，的確踩進兩岸紅線。

有關《台灣政策法案》草案（Taiwan Policy Act of 2022），根據草案內容，包含4年內要提供台灣45億美元軍事安全援助，將台灣設為「主要非北約盟友」（Major non-NATO Ally）、駐美國台北經濟文化代表處改名為台灣代表處、要求美政府要把台灣政府視為台灣人民的合法代表等。

對此，呂秀蓮表示，今天習近平到哈薩克會見普丁，普丁先前已經透露，習近平如果要攻打台灣，他會幫助中國，這次「普習會」對台灣的影響值得注意。

另外，呂秀蓮說，《台灣政策法案》對台灣來說，是遲來的正義，只是這個時候兩岸烽火連天、動輒得咎，如果真的通過了，會帶給兩岸怎樣的風暴，值得審慎思考。她說，8月初眾議院議長裴洛西到台灣，本來是好事一樁，只是造成兩岸關係空前的緊張，同時作為兩岸緩衝的台海中線已經被抹滅掉，再也沒有緩衝區，這一切都會常態化。

呂秀蓮表示，《台灣政策法案》很多規定對台灣來說是遲來正義，可是兩岸風平浪靜時，就應該要還給台灣應有的正義，現在兩岸風雲緊張時，萬一一口氣全部通過，的確踩進兩岸紅線。她認為，只有呼籲朝野大家一定要同心協力，政府一再呼籲團結，團結前提是要正義，今天選擇婦聯會要發起「愛和平保台灣」的全民運動，她希望家和萬事興。