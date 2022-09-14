疫情升温重複感染暴增　台東衛生局：重複確診有法定條件

▲台東13日新增374例新冠確診，全縣累計確診個案總計51838人。（圖／台東縣政府提供）

記者王兆麟／台東報導

台東縣13日新增374位確診者，332名民眾戶籍或居住地在台東、42名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案51838人、居隔者463人。針對COVID-19確診者分流收治情況，台東縣截至12日下午16點為止，住院收治人數為21、加強版集中檢疫所為37人、居家照護現管人數有1920人。



台東縣衛生局表示，縣內1養護機構今日監測期滿結案，但再增加1養護機構群聚，總計縣內尚有1養護、5監所群聚事件監控中，本日新增7確診個案，皆為養護機構住民。群聚監測中機構仍將暫停探訪探視避免擴大，衛生局將持續安排定期採檢匡列，並協助機構落實感染管制措施。

衛生局指出，受疫情升溫影響，我國重複感染的確診人數增加，須符合中央訂定條件才可算重複感染，如新冠確診1至3個月內（依採檢日算）有新症狀或惡化+快篩陽性或PCR陽性（CT值小於27）；如確診間隔3個月以上（依採檢日算）無論是否有症狀，只要快篩陽性或PCR陽性（CT值小於27），仍須經由醫師診斷確診並通報。



台東縣衛生局持續呼籲民眾盡快完成疫苗接種，尤其是65歲長者應完成2劑追加劑疫苗，而出生滿6個月至4歲幼童如施打默德納疫苗須完成2劑疫苗接種；如施打BNT則應完成3劑疫苗接種，疫苗打好打滿才可以避免感染新冠肺炎造成的重症風險。

新冠疫情資訊請參考台東縣衛生局官網（主題專區-新冠病毒防治）：https://www.ttshb.gov.tw/

