快訊／本土續破4萬？中秋後高峰何時到　指揮中心14:00說明





▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9/14）日14:00記者會，由王必勝指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。中秋連假過後疫情趨勢受到關注，而每週二、週三都是每週病例最高時，昨天新增本土病例已經達到4.6萬人，為83天來再創新高記錄，今天是否持續突破4萬大關受到關注，另疫苗採購、次世代疫苗相關進展等議題，預期記者會中說明。

中央流行疫情指揮中心昨（13）日公布國內新增46795例本土個案，單日突破4萬例，成這波BA.5疫情以來單日最高，也是自6/23以來相隔83天再創新高記錄。縣市分布來看，仍以新北市最多，達到9618例已經逼近一萬大關。王必勝表示，BA.5疫情還在上升階段，「這禮拜的觀察很重要」，是否會在本月下旬達到高峰，也是觀察重點之一。

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日本台灣交流協會宣布今（14）日起針對台灣民眾試行電子簽證線上申請與核發，更傳言日本10月會解封邊境。王必勝表示，目前仍無鬆綁邊境規劃，但朝開放團客、全面互惠免簽方向討論中。

莫德納BA.1次世代疫苗首批300萬劑預期本週到貨，初步開放兩階段對象接種，包含第一階段的65以上長者等，與第二階段的醫事、機場港埠人員還有50~64歲成人。針對50歲以下對象，王必勝表示，會再安排第三階段去打就是其他的這些人，預期不會等到年底。

至於BA.5次世代疫苗，王必勝說，莫德納、BNT兩家公司已向我方說明，最快9月下旬就能提供BA.5雙價疫苗的審查資料，只要一拿到，我國就會盡速審核，兩款疫苗也都會購買，預計進貨時程可能要到11月之後。