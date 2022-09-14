ET專訪／賴香伶從社運走進桃園　拋護勞工三牛肉、顧通勤族推1280+

◎採訪：陳家祥、蘇晏男、陶本和

◎攝影：屠惠剛、陳煥丞

文／蘇晏男

從挺勞權的社運街頭走進了台北市府，2020年轉身成為立委，再兩年後披上「白色力量」戰袍，透過長年對勞工議題的觀察，以及客家人血脈，喊出不同於藍綠的政見，她就是民眾黨桃園市長候選人賴香伶。賴香伶在政見中，力挺勞工權益、協助勞工找工作，也規劃「1280+」，要讓雙北的1280定期票擴大到桃園，降低市民通勤成本；此外，身為客家人的她，希望打造桃園成「客家的首都」，同時推出融合客家、原住民等「族群串珠式」的多元文化策略，希望將桃園打造成魅力城市。

「成功不必在我」 從勞權走入桃園



賴香伶2014年透過參北市府「i-Voting」票選，出任勞動局長，從社運界轉身踏入政壇。對於8年心境上的轉變，賴香伶在《東森新媒體ETtoday》專訪時表示，從當立委或決定參選桃園市長，都是希望台灣政治，能因為他們在裡面而打造出「新政治」，而自己則持著「成功不必在我，但成功的過程我們有盡心盡力」的心境，來期待台灣跳脫藍綠的政治刻版印象。



賴香伶說，自己在勞動局時，大家可以看到她對勞工事務、勞工政策的堅持，在立法院時，提出的政策也得到許多支持，當她決定參選桃園市長，就是想要把對於勞權的理念，透過選舉過程更加放大，「我也是帶著這份期許和使命來參與選舉」。



身為苗栗人的賴香伶，談及與桃園的深厚連結，她說，第一份社運工作就在桃園，當時做了4、5年的中正機場貨運站公會秘書，而在成長過程中，除了自己曾住過桃園，家裡很多親戚姊妹都嫁到桃園，還有桃竹苗一帶的人，很多會在國中畢業或高中建教合作時就到桃園工作，後來就留下來住在桃園；再加上職場過程中，她個人也參與過亞太營運中心的政策，也協助過聯福、福昌紡織關廠的工人抗議跟權益保障運動，所以她對於桃園這塊土地，情感上「蠻直接的。」

▲民眾黨桃園市長候選人賴香伶。（圖／記者屠惠剛攝）

「串珠式」融合多元文化 打造魅力城市



針對參選桃園市長的政見，賴香伶指出，桃園的族群、文化深具共融元素，包括90萬的客家人、約8萬的原住民族、6至7萬的新住民，以及眷村文化，所以她要透過桃園市府，打造一個族群共融，彼此讓文化深根的城市。

身為客家人，賴香伶認為，客家還有很多可以跟產業連結的地方，客家話、客家美學等生活環境、生活圈，會是桃園很重要的軟實力，她要讓桃園成為「客家的首都」；同時，賴香伶也提出要成立「新住民事務局」，除輔導新住民就業、學習語言外，它會以一級單位的角色，推動東南亞多元文化，豐富台灣的多元。而桃園頗具盛名的眷村文化，她則以台灣很多城市把眷村環境再造為例，例如打造文化村，或者打造出一個可以走訪的景點，讓歷史常民文化延伸與現代連結。

賴香伶表示，以「族群串珠式」來融合客家、新住民、原住民、眷村的文化，可以打造魅力城市，讓桃園的軟實力、桃園的美，不再是只有過去認為的工業城、製造業。

挺勞工三政見 拋「1280＋」顧通勤族



桃園有百萬勞工、十幾萬的企業，在地的勞權伸張是賴香伶關注重點。她首要提出人才培育，未來要設立「就業及招商發展委員會」，由她親自主持，主要是把「就業」納入招商程序裡面，讓勞動環境符合法規的企業進駐桃園，而市府則是提供一個平台，供勞資雙方媒合。第二是推動各區的「勞工權益中心」，讓勞工們在勞資爭議、勞資糾紛中，可以很即時地得到專業的協助。



第三點，賴香伶要做「勞動教育的扎根」，讓學子不再是出校門後才開始摸索。她指出，高中職每學期要有課程，讓學生認識各行各業的核心價值、經營的是什麼，以及相關的法律規定、雙方的關係要怎麼樣進行；大學則能夠有勞動關係跟勞動法律的通識課程。

賴香伶希望，桃園的年輕學子，有機會在求學的國高中階段，就能夠接觸到勞動的法律、勞動的知識，以及勞動的專業核心職能是什麼。



對於桃園產業規畫，賴香伶說，「桃園航空城」應該要能連結桃竹苗的一、二、三級產業，然後可以跟雙北的科技廊帶連動在一起，同時要讓航空城成為未來台灣專業人才的培育基地，希望結合桃園17所大學、工業區的產業轉型，讓航空城真的達到「2.0」。



此外，賴香伶對於桃園的政見，還有「工程監控儀表板的資訊平台」、「1280＋」。對於前者，賴香伶提到，桃園汙水下水道接管的速度、花費的預算，以及執行的方式，她拜會里長時，很多人都會提出對工程層層發包的疑慮。她認為預算上應該要做控管，執行上要做監督，所以對公共工程的品質、公共工程花錢的進度，她會提出一個工程監控儀表板的資訊平台。



至於「1280+」，賴香伶進一步說明，表示是把雙北的1280定期票政策擴大到桃園，讓北北桃生活圈的通勤成本下降，也讓桃園的公車、桃園捷運、台鐵，甚至高鐵一併納入，形成便捷的路網來計費。

賴香伶說，「1280+」早就該推了，只是卡到台鐵電子票證期程太慢，所以她在立院時已跟台鐵協議，台鐵明年就可以完成電子票證系統，未來如期完成之後，整合悠遊卡或一卡通等等的電子票券，然後就可規劃出「1280+」。

兩特點跟對手區別 諷鄭運鵬「鄭文燦小弟」

這次桃園市長選舉因前新竹市長林智堅「論文門」而多次躍上全國版面，民進黨上演「堅下鵬上」，改由立委鄭運鵬上陣參選，而國民黨桃園市長候選人張善政也被爆研究計畫案成果涉抄襲。揭露「抄襲」的野火燒向各黨候選人，誠信問題備受選民檢視。



賴香伶指出，她認為誠信就是忠於自己，就是誠實信用，但如果誠信是這次選舉的檢驗標準，她倒不覺得需要上綱到整個人的人格跟人品。每一個人都會在不同時候，被這樣的標準檢驗，如果說真的做得不對，就很誠心的跟社會說明、道歉，然後跟社會說明過去思慮不周。



對於如何區別自己與鄭運鵬、張善政，賴香伶表示，第一、她初選是透過黨內投票、民調，由民眾黨直接推薦，確立參選資格；第二、鄭運鵬、張善政對於現在桃園市民的疑問，都沒有給過答案。

賴香伶進一步指出，市民問鄭運鵬為什麼要挺林智堅，至今沒有真正的答案，讓大家覺得他是「為挺而挺」，好像沒有自己的判斷，也不願意調整心態，這讓市民擔心會不會剛愎自用；而張善政則是參選至今，政見不明確，對於研究計畫的疑問，也說明得不夠明確、精準。

賴香伶又說，她跟鄭運鵬、張善政的差別就是，她現在是立法委員，能夠對很多政策或法案提出解決問題的版本，讓市民能夠知道，「這件事我們能夠做什麼樣的努力」。



賴香伶也指出，鄭運鵬沒有自己的選戰角色跟節奏，好像還是以一個「文燦小弟」的接班人，一定要桃園市長鄭文燦大哥帶著他走，「這是我覺得現在比較有趣的選舉現象」。

帶小雞開「議題記者會」 用負責任態度跑選舉



2022九合一大選是民眾黨參與的第一次地方選舉，身為黨內桃園市的「母機」，有何方法帶「小雞」？賴香伶說，這次民眾黨在桃園推出7位議員參選人、1位區長、1位里長、1個區代表，背景、學經歷都很不錯，專業性都互有特色，不過，不可免的還是要去走市場，還是要跟很多長輩、婆婆媽媽們推銷自己，畢竟民眾黨資源比較少，看板也比較少。

賴香伶說，除一起造勢掃街之外，大家也會開議題性的記者會，例如之前揭露桃園火車站一個冷氣要修200天，或桃園交通事故率是六都最高等等，這種母雞跟小雞，就是直接訴諸市民有感的議題來打選戰，相信這是一種比較扎實的負責任態度。

▼賴香伶形象照。（圖／賴香伶競辦提供）