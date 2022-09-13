移動式總統套房！頭等艙遊覽車明上路　一人6萬元起「搶訂到明年」

▲鼎運集團百駿通運推出全球首台八人座頭等艙豪華遊覽車。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

國境將開，瞄準高端旅遊市場，鼎運集團旗下的百駿通運耗資2千萬元推出全球唯一「八人座頭等艙超級豪華遊覽車」創新號，號稱是移動式總統套房，設置頭等艙個人按摩座椅、酒吧台、紅酒櫃、頂級精品音響、高級化妝間，還設有隨扈座椅，明首發上路，訂單已滿到年底。

百駿通運耗時近千個日子，引進瑞典國寶VOLVO B11R等環保節能高性能車款，推出全球唯一的八人座頭等艙豪華遊覽車「創新號」，號稱是一部移動式總統套房。

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該遊覽車採用頭等艙級的個人按摩座椅、觸控式平板電視及個人影音配備，還設有酒吧台提供酒或手沖咖啡、頭等艙級紅酒櫃、法國蒂瓦雷頂級精品音響、奧地利國寶級史特勞斯水晶安全握把、高級化妝間及豪華地毯，車上還設有隨扈座椅。

▲▼八人座頭等艙豪華遊覽車配備按摩座椅，有專人提供服務。（圖／記者李姿慧攝）

鼎運旅遊集團董事長陳怡璇表示，該車內外總共耗資2千多萬元，包車包含服務人員和司機服務一天約5萬元，目前採搭配高端旅遊包裝2天到3天行程，每人約6萬到8萬元，車上全程由服務人員提供協助，包含餐飲和影音服務等，客人不用自己動手。

陳怡璇指出，車上提供知名法國紅酒和咖啡，且可無限暢飲，行程3天全都到知名餐廳吃無菜單料理，並入住五星飯店等，目前預訂已經到明年，年底前將再打造3到5輛。

▲頭等艙豪華遊覽車上知名紅酒無限暢飲。（圖／記者李姿慧攝）

陳怡璇表示，她認為產業要做差異化很重要，旅行社產品大家都差不多，但遊覽車可以讓大家看到明顯差異，她要讓大家看到台灣有很多世界第一。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會榮譽理事長姚大光則表示，這是全球唯一的八人座遊覽車，若是搭這種遊覽車，就不怕塞車，塞越久越好，高端加上頂級，讓全世界看到台灣觀光產業發光發亮，相信這款豪華遊覽車將來會供不應求，希望繼續打造，讓台灣旅遊被全世界看到。