　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

移動式總統套房！頭等艙遊覽車明上路　一人6萬元起「搶訂到明年」

▲▼鼎運集團百駿通運推出全球首台八人座頭等艙豪華遊覽車。（圖／記者李姿慧攝）

▲鼎運集團百駿通運推出全球首台八人座頭等艙豪華遊覽車。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

國境將開，瞄準高端旅遊市場，鼎運集團旗下的百駿通運耗資2千萬元推出全球唯一「八人座頭等艙超級豪華遊覽車」創新號，號稱是移動式總統套房，設置頭等艙個人按摩座椅、酒吧台、紅酒櫃、頂級精品音響、高級化妝間，還設有隨扈座椅，明首發上路，訂單已滿到年底。

百駿通運耗時近千個日子，引進瑞典國寶VOLVO B11R等環保節能高性能車款，推出全球唯一的八人座頭等艙豪華遊覽車「創新號」，號稱是一部移動式總統套房。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該遊覽車採用頭等艙級的個人按摩座椅、觸控式平板電視及個人影音配備，還設有酒吧台提供酒或手沖咖啡、頭等艙級紅酒櫃、法國蒂瓦雷頂級精品音響、奧地利國寶級史特勞斯水晶安全握把、高級化妝間及豪華地毯，車上還設有隨扈座椅。

▲▼鼎運集團百駿通運推出全球首台八人座頭等艙豪華遊覽車。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼八人座頭等艙豪華遊覽車配備按摩座椅，有專人提供服務。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼鼎運集團百駿通運推出全球首台八人座頭等艙豪華遊覽車。（圖／記者李姿慧攝）

鼎運旅遊集團董事長陳怡璇表示，該車內外總共耗資2千多萬元，包車包含服務人員和司機服務一天約5萬元，目前採搭配高端旅遊包裝2天到3天行程，每人約6萬到8萬元，車上全程由服務人員提供協助，包含餐飲和影音服務等，客人不用自己動手。

陳怡璇指出，車上提供知名法國紅酒和咖啡，且可無限暢飲，行程3天全都到知名餐廳吃無菜單料理，並入住五星飯店等，目前預訂已經到明年，年底前將再打造3到5輛。

▲▼鼎運集團百駿通運推出全球首台八人座頭等艙豪華遊覽車。（圖／記者李姿慧攝）

▲頭等艙豪華遊覽車上知名紅酒無限暢飲。（圖／記者李姿慧攝）

陳怡璇表示，她認為產業要做差異化很重要，旅行社產品大家都差不多，但遊覽車可以讓大家看到明顯差異，她要讓大家看到台灣有很多世界第一。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會榮譽理事長姚大光則表示，這是全球唯一的八人座遊覽車，若是搭這種遊覽車，就不怕塞車，塞越久越好，高端加上頂級，讓全世界看到台灣觀光產業發光發亮，相信這款豪華遊覽車將來會供不應求，希望繼續打造，讓台灣旅遊被全世界看到。

►只要1980元！住台北喜來登大飯店、吃十二廚下午茶，隔天爽玩宜蘭

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
快訊／無罩女搭捷運狂吼「奴隸才要戴口罩」　北捷要開罰！
余苑綺入夢了　經紀人閃亮亮感動發聲
滑IG「2詭異功能」妹子怕爆　眾人驚：感覺被看光
法官登山失聯妻發聲還原經過　曝迷路關鍵
颱風南瑪都最快今生成　預測路徑出爐
威廉凱特王室地位升一階　收入暴增逾5倍！每年獲7.6億台幣資
感情好到同床　她慘遭男閨蜜性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

住五星總統房空等15分鐘「蹲矮桌吃便當」　同業批：沒為客人著想

他付住宿費3千！女友請吃「1人700晚餐」　男氣笑...反被網嗆爆

梅花暴雨肆虐！省公路3路段坍方中斷　公總宣布全數搶通

停車場票卡「吐出秒吸入」！他取不到票崩潰：沒要吃土耳其冰淇淋

海警解除！颱風南瑪都最快今生成　不排除「西偏離台更近」可能

中捷藍線未審！盧秀燕嗆中央「為卡個人而卡台中」　鐵道局不忍了

12星座男曖昧期4現象　代表對你已經「沒興趣」

婚禮到不了「找媽媽妹妹代打」　新娘見1幕傻爆眼：最扯來賓

高雄登革熱群聚再+1！4天累計10人確診　主動通報有2500元獎金

灌飽全台！「石門水庫蓄水率破99%」　估年底前：中部以北不缺水

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

重機4貼狂飆台61線　2幼童竟沒戴安全帽

非洲「兇猛路障」釀塞車 23隻獅子慵懶慢逛大街

潘瑋柏《披荊斬棘》狂吃28道菜　偷夾別人的..還跟吳建豪搶冰淇淋XD

國中妹貪快跨越分隔島！　害重機騎士撞上滑行30M

住五星總統房空等15分鐘「蹲矮桌吃便當」　同業批：沒為客人著想

他付住宿費3千！女友請吃「1人700晚餐」　男氣笑...反被網嗆爆

梅花暴雨肆虐！省公路3路段坍方中斷　公總宣布全數搶通

停車場票卡「吐出秒吸入」！他取不到票崩潰：沒要吃土耳其冰淇淋

海警解除！颱風南瑪都最快今生成　不排除「西偏離台更近」可能

中捷藍線未審！盧秀燕嗆中央「為卡個人而卡台中」　鐵道局不忍了

12星座男曖昧期4現象　代表對你已經「沒興趣」

婚禮到不了「找媽媽妹妹代打」　新娘見1幕傻爆眼：最扯來賓

高雄登革熱群聚再+1！4天累計10人確診　主動通報有2500元獎金

灌飽全台！「石門水庫蓄水率破99%」　估年底前：中部以北不缺水

蘇智傑腳傷好了　餅總寄望最快月底復出

鏡頭捕捉「奶奶與柴犬」生活日常　她彎老腰摸汪…深厚情感暖哭網

英國女王陪葬品可能「只帶這2件珠寶」　王室專家曝特殊意義

「生魚片」一週別吃超過1次！營養師：易水腫、疲勞　4種人不適合

亞瑟士「第三代彈力跑鞋」摺紙靈感超輕盈！　NB薰衣草紫針織鞋必敗

滙豐迎旅遊復甦！　旅人卡改版享全新優惠

太平山「台灣特有動物」出沒　悠閒晃晃懵臉看鏡融化網：好可愛！

無罩女強行搭車狂吼「奴隸才要戴口罩」　北捷要開罰！最高可處1.5萬元

美國西北木偶中心典藏展　雲林布袋戲館閃耀登場

《巴比倫的殞落》玩家太少撐不住　上市未滿一年就倒

機車男手放禁忌部位　後座女伴抖不停！

生活熱門新聞

「超強運5星座」中秋過後旺到爆

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

台灣3年沒颱風假　日本「軌跡分析圖」讓網看傻

肉肉女藏5大優點！「這些星座男」特別愛　超羞原因曝

「LINE太胖」超佔記憶體！他教1招瘦身大法

將三颱共舞！9縣市豪大雨　南瑪都估今生成

男友烤肉拒幫剝蝦！她逼下跪：送哀鳳14才原諒

快訊／陳時中「滷肉飯文」爆盜圖！部落客回應了

王定宇遭指「胡椒蝦照也盜圖」　喊冤：第一句就寫哪家

快訊／今增46795例本土「時隔83天以來新高」

一票用戶衝iOS 16　「正反心得」曝光！

今本土+46795！各縣市確診分佈曝

刺青爸陪女兒寫作業！突秀1手勢嚇壞網

粗工嘆日薪3千沒人做！同行揭血汗數字打臉

更多熱門

相關新聞

國3中和隧道遊覽車撞紅斑馬！驚悚影片曝

國3中和隧道遊覽車撞紅斑馬！驚悚影片曝

國道3號北上中和隧道35K處，5日中午12時許，一部遊覽車疑未注意前方車況，追撞前方國道警察巡邏車「紅斑馬」，警車再往前推撞一部凌志休旅車，幸好僅有車損，無人受到傷亡，詳細原因待警方調查。

遊覽車急剎　造成3人送醫

遊覽車急剎　造成3人送醫

即／汐五高架男車禍墜橋亡　後車駕駛10萬交保

即／汐五高架男車禍墜橋亡　後車駕駛10萬交保

遊覽車新評鑑制度今年上路！每年一次　重大死傷肇事降「不列等」

遊覽車新評鑑制度今年上路！每年一次　重大死傷肇事降「不列等」

車禍男飛落國1汐五高架　撞遊覽車頂趴地面命危

車禍男飛落國1汐五高架　撞遊覽車頂趴地面命危

關鍵字：

遊覽車頭等艙八人鼎運百駿

讀者迴響

熱門新聞

精準預言女王離世！他預測「查爾斯三世駕崩時間」

29歲男BMW自撞2死！爸曝「兒打零工」：想買二手車代步

永和分屍案傳靈異！　「開天眼攝影」驚見死者就在哥哥身邊

通緝犯出席亡父葬禮　被警擊斃

房東最愛「房客職業」竟是它！

棒棒堂富少Monkey「新歡是涉毒網美」！曾藏1級毒品

陪試駕BMW M3喪命　合夥麻吉悲慟哀悼

屁孫活生生把阿嬤勒到窒息　拍攝者不救還冷笑

蘋果官方認證無殘值！兩款熱銷機被踢出舊換新名單

桃園BMW跑車自撞「包樹」　2人無呼吸心跳

「超強運5星座」中秋過後旺到爆

快訊／Loco宣布結婚：想跟她共度餘生！　甜認與妻子命運般重逢

家產2兆台幣…賭王千金點頭嫁消防員男友

短褲妹國道路肩爽遛狗！原因曝網拳頭硬了

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

更多

最夯影音

更多
虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲
楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面