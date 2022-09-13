永和分屍傳冤魂想找回「斷頭殘肢」　警證實：已被焚化爐燒掉

▲▼永和分屍案「頭顱消失」，外傳有記者看到，冤魂想拜託警方能協助尋回斷頭殘肢。（下圖同／記者陳以昇攝）

記者戴上容／新北報導

外傳永和分屍案冤魂求找屍塊！74歲男子梁志超趁著弟弟熟睡時，持刀刺穿對方的心臟，接著分屍滅跡，將弟弟的手腳及頭顱打包、丟進垃圾車。梁嫌落網後坦承是因2人有借貸糾紛才下毒手，另也驚傳有媒體記者親見死者無頭、無肢體的殘缺冤魂，想拜託警方能協助尋回斷頭殘肢；永和警方今13日證實，經調閱監視器後，確認死者的屍塊已被送進焚化爐焚毀，屍塊永遠找不回。

據了解，梁姓死者、梁姓嫌犯都沒有結婚，家中還有其他7名兄弟姊妹，2人與高齡90多歲的中風老母親同住，經濟來源則是梁嫌的退休金、另外7名兄弟姊妹的金援，梁母去年過世後，就只剩下2兄弟同住，兩人感情不睦。

警方調查，梁志超1日殺害胞弟後，立刻開始分屍，先是切下頭顱、打包丟進垃圾車，2日又將遺體左、右手及右腳肢解，晚間再丟入垃圾車，手段相當兇殘。

▲永和分屍案，梁嫌被移送地檢署偵辦。（圖／記者陳雕文翻攝）

梁姓嫌犯6日下午4點多搭車回到超商，被員警逮捕，在梁嫌身上找到了16萬餘元的現金，行李箱裡面裝的則是棉被、衣物等。梁嫌落網後，坦承是自己犯案，並指控弟弟欺負人，不但一個人住3間房間且借錢也不還，所以才痛下殺手，弟弟的頭顱、軀幹已被他丟進垃圾車。

另今天也爆出分屍案的靈異事件，有電視台一名資深攝影記者，親身見到死者「沒頭、沒雙手、沒右腳」他當下立刻感應到死者要警察幫他找回被丟棄的身體部分，同時早日抓到兇手。

警方調查後表示，兇手落網，但屍塊遲未尋獲，讓警方揪心不已，經動員調閱監視器，發現屍塊確認是被丟入垃圾車，最後已被運往八里焚化爐焚化，永遠無法找回，警方祈禱死者能安息。