羅東「蠟化女屍」超毛靈異真相曝　專家斷言情殺：冤氣很重但陰魂開心了...

▲民俗專家廖大乙分析羅東工地女屍案。（圖／翻攝臉書《遊學太子爺》）

記者游芳男、徐愷昕／宜蘭報導

宜蘭縣府在羅東靖廬舊址進行重劃工程，8日上午怪手開挖整地時，意外挖出了一具腐爛情況相當嚴重，已出現屍蠟現象，只要稍微移動就會裂解女性遺體，其中因鑑識人員在幫遺體及現場拍照蒐證時，原本該出現的彩色影像，竟變成了黑白照片。對此，民俗專家廖大乙接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，「現場冤氣很重，但女屍冤魂非常開心有人替她申冤」。

▲具靈異色彩的羅東工地「蠟化女屍」（圖為發現地），因被深埋30公分土中，警方朝他殺方向偵辦。（圖／記者游芳男攝）

羅東工地「蠟化女屍」經檢警解剖死者，初判死亡時間約半年至1年，因女屍疑被深埋30公分土中，且身上與現場無衣服但右小腿有穿半統式絲襪，另雙手是攤開的未發現雙手有遭綑綁現象，警方目前朝他殺方向偵辦。

而民俗專家廖大乙則表示，這有極高機率是情殺，且從兇手只有埋30公分來看，可見他犯案當下十分緊張，因怕人看到所以隨便埋一埋，一心只想趕快逃；另女屍右小腿有穿半統式絲襪的部分，由此可推論這是男女間一時衝動所衍生的兇殺。

▲宜蘭縣羅東鎮一處工地8日挖出人體遺骸。（圖／記者游芳男翻攝）

最後，提到女屍重見天日過程離奇，還一度傳出鑑識拍攝遺體，照片由彩色變黑白及照片遺體模糊但旁邊景物相當清晰等靈異情事，廖大以直言，現場一定是陰魂不散冤氣很重，且當鑑識人員入場後，因死者的冤魂非常開心、感謝有人幫她申冤，才會刻意讓照片變色以凸顯靈異感。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►羅東「蠟化女屍」他殺關鍵曝！深埋30公分土中達1年…野狗叼腿2疑點顯冤情

►「高雄桶屍+羅東女屍」恐怖巧合點曝！ 民俗專家廖大乙8字解析：上天的安排