快訊／中秋連假後效應「疫情回升」？　指揮中心14:00說明

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9/13）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜，台灣這波本土疫情持續升溫，而過去兩日確診數字並未大幅增加，指揮中心指揮官王必勝推測有連假效應，本週要持續觀察是否有中秋節後效應，預期記者會中進一步說明。

王必勝指出，以一週來看，第36週確診人數23萬7，第35周是21萬9，上升大概8.2%，若再跟上週上升20多%比，好像上升福度有比較小，但推測這是連假效應，因此這週的觀察對未來趨勢的研判很重要。

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▲今年14週至36週新冠肺炎本土病例趨勢圖(0403-0910)。（圖／指揮中心提供）

在疫苗部分，王必勝昨表示，莫德納BA.1雙價次世代疫苗希望在這週到貨，BA.5雙價疫苗預計在9月下旬提供文件審查。此外，有研發次世代疫苗的BNT公司，上週四晚上也提供給指揮中心少量BA.5臨床前資料，並在9月下旬陸續提供後續文件。指揮中心會積極追蹤進度，並參考各國動向。

另去年慈濟基金會、台積電、鴻海暨永齡基金會共同捐贈1500萬劑BNT疫苗，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文近日透露，先前採購疫苗時，有來自政界、工商業界等大老勸他 「買不到的，不要浪費力氣」引發爭議。

疫情監測組組長周志浩昨日公佈協助民間採購德國BNT時間表，衛福部是於2020年8月與德國BNT公司和台灣輝瑞公司召開視訊會議，討論疫苗研製與採購方案，2020年12月31日德國BNT電郵提供合約最終版，但其中經歷新聞稿文字修改，與外力介入，最後無疾而終。

指揮官王必勝補充，周署長有參與疫苗採買全部過程，簡要來說，2021年初就跟BNT談好購買事宜，但最後一刻因為中國政治介入導致簽約失敗，2021年7月德國議員也有揭露相關消息。

同年6月企業願意出資購買，但在洽詢原廠後，也要求有政府擔保，因此政府與台積電、鴻海一個月開了13次專案會議，也完成簽約，慈濟是在最後加入表達捐贈意願，最後3家企業也順利簽約完成交貨。